Pugiliştii de la Căuaş, pe podium la Cupa Castanelor

La Cupa Castanelor de la Baia Mare au participat saptamana trecuta 15 cluburi din mai multe judeţe. De la AS Olimpia Căuaş au urcat în ring trei sportivi.

In ring i-am avut pe Patrik Bocsi, Balazs Bocsi şi Zimbru Gabriel. Patrik s-a dovedit a fi cel mai bun la cadeţi, 40 kg, iar fratele său Balazs a terminat primul la 46 kg cadeţi. Gabriel a boxat la 48 kg copii şi a încheiat concursul pe primul loc. Sportivii sunt antrenaţi de Marius Stan.

Conducerea clubului aduce mulţumiri primarului Marius Roka din Căuaş, Consiliului Local Căuaş şi tuturor sponsorilor. La această competiţie a participat şi oficiat şi sătmăreanul Ioan Gavriş, arbitru AIBA, cel care a avut prestaţii excelente. Florin Mulcuţan, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Satu Mare şi preşedintele secţiei de box de la Căuaş, ne anunţă că ediţia cu numărul 4 a Cupei Căuaşului va avea loc în luna decembrie.

Altfel, clubul care a dat primul sătmărean la un campionat european de box anunţă că face o selecţie pentru cei care doresc să se aventureze în acest sport. Doritorii sunt aşteptaţi la subsolul sălii de sport LPS ”Ecaterina Both”, acolo unde AS Olimpia Căuaş face antrenamente de luni până vineri, de la ora 16:00. Informaţii suplimentare: 0746.321.487 (antrenor Mihai Stan).