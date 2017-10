Recital la pian sub semnul culorilor toamnei

Distinsa profesoară de pian ANGELA KUSNYER, de la Liceul de artă AUREL POPP din Satu Mare, a organizat ieri, în sala JEAN MONET, un excepţional recital de pian, la care au participat: elevi, profesori, părinţi, rudenii, prieteni şi alţi invitaţi. Elevii artişti, de la clasa de pian a d-nei profesor ANGELA KUSNYER, care au susţinut un emoţionant recital, au fost: STRUCZUI EVELIN ZSUZSA, elevă în clasa a VI-a, care a interpretat POLONEZA de Chopin, ARABASQUE nr. 2 de Debussy şi LE ROSSIGNO de F. Liszt; ŢIMERMAN GRAŢIAN-NICOLAE, elev în clasa a VIII-a, care a interpretat MALAGUENA de E.Lecuona şi TORJA CRISTIAN, elev în clasa a X-a, care a interpretat PRELUDIU ÎN SOL MAJOR de Rachmaninoff. Menţionăm că toţi cei trei elevi au obţinut premiul II la Festivalul VIVA LA MUSICA din acest an, ediţia a XIX-a, care a avut loc la Zalău, iar Ţimerman Graţian-Nicolae a obţinut premiul II la Festivalul internaţional LIRA DE AUR de la Suceava, premiul III la Concursul TINERE TALENTE de la Oradea şi Struczui Evelin Zsuzsa, premiul II la Olimpiada naţională de la Cluj Napoca, în vara acestui an. Talentaţii elevi artişti, de la clasa de pian a d-nei prof. KUSNYER ANGELA au fost aplaudaţi îndelung „la scenă deschisă" pentru performanţele lor artistice obţinute în acest an, dar şi pentru minunatul recital, susţinut cu multă dăruire şi profesionalism, în spatele căruia se ascund sute şi sute de ore de studiu la pian. Mult succes în noul an şcolar atât la învăţătură, dar şi la viitoarele concursuri aferente anului 2018.

Dumitru Ţimerman