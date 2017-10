Salbă de medalii pentru înotătorii de la CSM Satu Mare

Copiii de la sectia de natatie a CSM Satu Mare inoata in medalii dupa cea de a II a editie a concursului CUPA SOMES desfasurata la bazinul didactic din orasul Beclean. Concursul a avut loc in perioada 14-15 octombrie .Au participat 14 cluburi din tara , iar CSM Satu Mare a obtinut pe langa cele 17 medalii de aur,11 medalii de argint si 8 de bronz si locul 2 la clasamentul final al cluburilor, plus trei cupe de cei mai buni sportivi la anul de varsta pentru cele mai bune rezultate.Copiii de la sectia de natatie a CSM Satu Mare inoata in medalii dupa cea de a II a editie a concursului CUPA SOMES desfasurata la bazinul didactic din orasul Beclean. Concursul a avut loc in perioada 14-15 octombrie .Au participat 14 cluburi din tara , iar CSM Satu Mare a obtinut pe langa cele 17 medalii de aur,11 medalii de argint si 8 de bronz si locul 2 la clasamentul final al cluburilor, plus trei cupe de cei mai buni sportivi la anul de varsta pentru cele mai bune rezultate.

Sportivii participanti din partea CSM Satu Mare sunt:Mosnegutu CatalinPop ArianaRiedl Serli TiborSoponar DariusBeliga AndraHodas IuliaSilaghi MiriamSzelmenczi ZalanSzelmenczi NoelPop TudorLuca SimonGrigoriu Filip