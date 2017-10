Șarapova o laudă pe Halep înaintea meciului direct

Maria Sharapova, locul 104 mondial in acest moment, are cuvinte de lauda la adresa Simonei Halep inaintea meciului direct de la Openul Chinei.

Jucatoarea din Rusia fosta numarul unu mondial a prefatat intalnirea din turul 3 cu vorbe pozitive la adresa lui Halep.

“Este o mare jucatoare, care a avut un an excelent”, a spus Sharapova, potrivit site-ului WTA.

“Ador provocarea de a juca impotriva cuiva care este numarul 2 in lume”, a adaugat rusoaica.

Halep si Sharapova s-au intalnit cel mai recent in acest an la US Open, unde Masha s-a impus in trei seturi dupa un meci extrem de disputat, unul dintre cele mai frumoase ale turneului.

Sharapova a invins-o pe Halep in toate cele sapte meciuri dispute pana acum.