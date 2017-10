Sătmăreanca Veronica Soare, o poveste despre minunea din a fi uman

Veronica Soare este un filantrop activ, fondatoarea minuni.ro

Veronica Soare este fără îndoială un exemplu de manifestare a umanității și pe deasupra… mai e și sătmăreancă. “Am plecat în București imediat după ce am terminat liceul – Colegiul Național Mihai Eminescu – în 2000. Am dat la facultate și dusă am fost. Cumva am știut dintotdeauna că acolo o să ajung. Ce n-am știut e că o să rămân așa mult.”

Sămânța de inspirație

Veronica Soare este de multă vreme parte a unor proiecte filantropice de amploare. Sămânța de inspirație a fost însă una simplă. “Îmi place să mă implic în diverse cauze, o fac în mod constant de câțiva ani, o voi face pentru totdeauna. Prima poveste s-a scris acasă, când eram copil și părinții ne duceau – pe mine și pe fratele meu în parc. Drumul spre Grădina Romei ducea pe lângă un centru de plasament – “casa de copii” – cum îi spuneam noi pe atunci – și adesea vedeam copiii jucându-se în curtea centrului. Unii dintre ei se țineau strâns de barele porților și ne priveau. Când aveam câte o înghețată în mână, de la toneta din apropiere, mi se frângea inima, că niciodată nu știam cum aș putea să o împart cu toți. Imaginea acelor copii ținându-se strâns de barele porților care ne despărțeau m-a urmărit toată viața, așa că ani mai târziu am adunat haine și jucării de la prietenii, colegii și verișorii mei și le-am dus copiilor de-acolo. De fapt, am strâns atât de multe că am dus la două centre. Bucuria acelei zile, bucuria lor la primirea cadourilor noastre a sădit ceva în mine, ceva care a rodit odată cu minuni.ro – caleidoscop de fapte bune, acum trei ani.”

#minunipeCamino

Drumul lui Iacob (în spaniolă, Camino de Santiago) este drumul străbătut de pelerini prin diferite țări ale Europei pentru a ajunge la mormântul apostolului Iacob din Santiago de Compostela, Spania. Acest drum, în timp, a devenit un simbol al activităților filantropice.

“#minunipeCamino e cel mai mare proiect de până acum, cel mai vast. Scopul lui a fost să vă facă parte la drumul meu prin micile povești ale fiecărei zile, de la cafeaua de dimineață, la oameni și locuri. Fiecare poveste s-a sfârșit cu linkul unde se putea dona sau cu numărul de sms. Sunt șase ani de când am vrut să ajung aici și ceea ce m-a facut să înțeleg că pot parcurge drumul ăsta, 910 km în 40 de zile, cât a fost anul trecut, e dorința de a-l parcurge cu scopul de a strânge fonduri. Asta a fost motivația mea. Am decis ca beneficiarii să fie Inima Copiilor, pentru ei am strâns fonduri și anul trecut, pentru ei am făcut-o și anul ăsta, de data asta specific în proiectul de reconstrucție și modernizare a secției de terapie intensivă nou-născuți a Spitalului Județean Constanța, unde se înregistrează cea mai mare rată a mortalității infantile nu doar din Romania, dar și din Europa. Ceea ce s-a făcut la Marie Curie în 2013, exclusiv din donații, se va face și la Constanța. Sunt fericită să fiu o mică pasăre colibri în ceva așa de măreț.”

Veronica Soare este așadar un model generator de inspirație pentru comunitatea sătmăreană și evident nu numai – acțiunile sale având un puternic impact pentru toți cei angrenați în proiectele pe care le derulează.

Rareș Jucan