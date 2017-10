Sătmăreanul care face furori în Londra cu bijuteriile arhitecturale executate pentru miliardarii marii metropole

La 50 de ani, vârstă pe care nu o arată şi pe care o împlineşte chiar astăzi (n.r. născut pe 4 octombrie 1967) Nelu Ciorba, un oşan întreprinzător şi care nu se fereşte de muncă, se poate declara un om împlinit. Spunem asta deoarece a reuşit în timp relativ scurt să-şi facă un nume în industria firmelor de construcţii din Regatul Unit (Anglia, Scoţia, Irlanda de Nord şi Ţara Galilor) unde este premiat an de an la competiţiile de profil.

Să nu credeţi însă că i-a fost uşor să răzbească într-un domeniu exclusivist cum este cel al companiilor de construcţii.În 1998 a plecat în SUA, unde a lucrat în domeniul construcţiilor. S-a întors în România, dar nu s-a adaptat aici, a mers pentru o perioadă scurtă de timp în Suedia, iar din 2007 s-a stabilit în Marea Britanie. În Regatul Unit a reușit să pună pe picioare, în 2011, firma de construcții CC Ltd. (Ciorba Construction Ltd.). Nelu nu era novice în acest gen de business deoarece înainte a ocupat o funcţie de conducere într-o companie de construcţii din Londra. Și-a dat însă seama că pentru a prospera e nevoie să se bazeze pe forțele proprii. La început, a avut o mică echipă cu care s-a aventurat în ale construcţiei, pornind cu renovări de apartamente. În prima fază, a avut pierderi considerabile, dar a venit un moment nesperat când lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată şi, de acolo, a pornit ascensiunea.

În accepția lui secretul succesului trebuie să aibă următoarele ingrediente: credința în Dumnezeu, relaţii oneste în afaceri, calitate şi excelare în muncă, respect între subcontractori sau muncitori. Într-un timp relativ scurt şi datorită acestor principii Ciorba Construction Ltd. a cunoscut succesul. După trei ani de monitorizare atentă din partea Considerate Construction Scheme, organizaţie independentă susţinută de Guvernul Marii Britanii al cărei rol este îmbunătăţirea imaginii industriei de constructii, a obţinut în noiembrie 2015, medalia de argint, la cel mai important eveniment al anului în domeniu. De atunci an de an este printre cele mai bune companii de construcţii din UK, fapt certificat de distincţiile primite la competiţiile de profil unde criteriile de selecţie sunt foarte riguroase. De pildă categoriile de notare a unei companii sunt de la 1 la 10. Ciorba Construction trebuia să obţină cota 7, care însemna calificativ de “ Very good company”. Datorită managementului excelent şi perseverenţei Compania a ajuns să fie recunoscută ca o companie de cota 8-9, obţinând calificativul “Excelent/Exceptional”, certificatul de rating primit de CC Ltd. fiind de 4,5 stele din maximum 5.

Firma sătmăreanului din Londra are clienţi unul şi unul: bancheri, directori de televiziune, parlamentari, manageri, avocaţi, oameni de afaceri ba chiar a încheiat un contract cu a doua cea mai bogată familie din Malaysia.

Acum două săptămâni, la invitaţia lui Nelu, am simţit, la cald cum se spune, toată atmosfera care se învârte în jurul Companiei dar şi a familiei Ciorba. Am fost pe şantier să vedem la faţa locului cum muncesc muncitorii ( printre care şi câţiva sătmăreni) şi condiţiile excelente pe care le au la locul de muncă, după cum am simţit şi ospitalitatea venită din partea unor gazde perfecte, în persoana doamnei Angela Ciorba dar şi a lui Sebi şi Luminiţa Bîzgău. În timpul celor cinci zile cât am stat la Londra am avut parte de câteva experienţe nemaipomenite şi desigur de un interviu care s-a dorit a fi cât mai sincer. Ce a ieşit vă prezint în rândurile de mai jos.

GNV – Sunteţi o companie relativ tânără şi cu toate acestea după doar 3 ani de activitate aţi fost premiaţi cu Silver de una dintre cele mai mari federaţii din UK din domeniu – Considerate Construction Scheme. Cum aţi reuşit să ajungeţi la acest nivel?

N.C. – Trebuie să recunosc că nu a fost uşor. Când am pus bazele acestei companii în urma unei încredinţări puternice am urmărit în primul rând să implementez câteva reguli de bază care cer să fie respectate cu stricteţe. Acestea pot fi numite “ In house rules” . Apoi odată cu ascensiunea companiei şi încrederea câştigată pe piaţa muncii ne-am văzut siliţi să “plonjăm” şi să facem faţă unor noi .provocări. Joburi complicate din punct de vedere structural, cum ar fi case suspendate sub care trebuie să construieşti noi spaţii de locuit având acces direct de la lumina zilei. Joburi de patrimoniu numite “listed buildings” unde trebuie urmărite nişte reguli extrem de stricte şi bineînţeles partea de finisaje de cea mai înaltă calitate care reprezintă şi cartea de vizită sau semnătura companiei. Ei bine ca să putem ajunge să contractăm astfel de lucrări ni s-a cerut în mod expres să fim încorporaţi cu Considerate Constructors Scheme. Această instituţie monitorizează fiecare companie în parte în 5 aspecte majore unde se pun sute de întrebări care sunt verificate. Toate aceste date sunt introduse într-un computer special care dă rezultatul final. În urma verificărilor am fost plasaţi automat în categoria companiilor de gradul Excelent/Exceptional şi încă după primul an de monitorizare şi trei ani de la înfiinţate am fost premiaţi cu Silver la cel mai mare eveniment în domeniul Industriei de construcţii, unde mai puţin de 1% din totalul companiilor monitorizate sunt selectate şi premiate.

GNV – Aţi menţionat termenul de “in house rules” mai adineaori. Ne puteţi spune ceva despre asta?

N.C. – Regulile interioare ale companiei se împart în trei grupe: Reguli de conduită, reguli de respectarea codului muncii, reguli de sănătate şi reguli de siguranţă la locul de muncă. Regulile de conduită mă interesează în mod expres să fie respectate cu stricteţe. În primul rând ca om care ştiu că nu exist la întâmplare am cerut tuturor subordonaţilor (fie români fie companii englezeşti) să nu se ia Numele lui Dumnezeu în deşert, în joburile unde sunt Main Contractor. Apoi este respectul pentru semeni – o regulă implementată de Site Manager – cu alte cuvinte nici o persoană n-are dreptul să-şi vorbească colegul de rău mai ales dacă persoana în cauză nu este de faţă. Aceste reguli au dus la formarea unei echipe frumos închegate şi respectul primit din partea arhitecţilor, investitorilor, clienţilor, inspectorilor este maxim.

GNV – În acest an (2017) aţi fost invitat la două evenimente majore. La mijlocul lunii septembrie aţi fost premiat de Federation Master Builders iar la începutul lunii noiembrie aţi fost selectat pentru National Company Awards ceremony by Considerate Constructors Scheme. Care este diferenţa dintre CCS şi FMB?

N.C. – CCS se focusează pe imaginea lor în industria construcţiilor pe când FMB vizează proiectele companiilor în ce priveşte complexitatea şi calitatea lucrărilor. Feedbackul venit din partea clienţilor este de asemenea luat în considerare. Se spune că un lucru are valoare mai ales dacă e trecut prin proba focului. Unul din proiectele noastre care a fost premiat de către Regional South of Englanf & London la două categorii, a trecut prin foc chiar la propriu. Undeva într-o seară la 10.20 pe când în Londra se desfăşura acel festival al luminii cineva a aruncat o petardă peste panourile de protecţie care a căzut peste panourile de izolaţie, acestea luând foc instantaneu şi după spusele ofiţerului al brigăzii de pompieri, flăcările erau undeva la 25-30 m înălţime! Dacă doar câteva secunde ar fi întârziat flăcările ar fi ajuns la acoperiş şi astfel tot proiectul s-ar fi prăbuşit, producând un mare dezastru. Aşa am “scăpat” doar cu o gaură de 60 000 de lire care în trei luni a fost remediată. Îmi aduc aminte când am ajuns la faţa locului erau blocate vreo 5 străzi unde erau o sumedenie de maşini de pompieri şi de poliţie. Pentru că eram The Main Contractor, mi s-a permis să trec dincolo de linia de siguranţă, explicându-mi-se ce s-a întâmplat. La scurt timp am văzut 20 de băieţi care s-au alarmat şi au venit să fie alături de mine. La început poliţia a crezut că ei locuiesc acolo în proprietate, până ce arhitectul le-a explicat că oamenii aceia sunt parte din compania care execută lucrarea şi au venit să fie alături de mine ( aşa cum era şi arhitectul). Gestul băieţilor i-a impresionat până şi pe poliţişti. Ei bine acest proiect, executat pentru a doua cea mai bogată familie din Malaezia a ajuns să fie premiat de FMB. Un proiect care a satisfăcut toate aşteptările clientului şi a impresionat juriul.

GNV – Cum vă simţiţi şi ce sentimente vă încearcă ştiind că o companie cu suflu românesc este recunoscută şi respectată aici în Marea Britanie?

N.C. – În primul rând împlinire – vezi cum efortul este răsplătit pe bune şi asta îţi insuflă mai mult curaj, energie şi faci lucrurile cu pasiune. Apoi un sentiment de bucurie să primeşti email-uri de felicitare de la client, arhitecţi, companiile cu care avem relaţii, este realmente foarte plăcut. Alţii ne-au contactat telefonic sau pe social media din diferite colţuri ale lumii, s-a întâmplat chiar să fiu oprit pe stradă de oameni pe care nu-i cunoşteam şi să fiu felicitat. Este un sentiment de bucurie care asemenea unui catalizator anulează stresul sau oboseala acumulată pe parcursul unui an şi spui în sinea ta: “Pentru că o viaţă ai pe acest pământ merită să dai ce ai mai bun în tine!”.

Nicolae Ghişan