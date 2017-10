Soare și pe ulița ”galben-albaștrilor!”

După o serie de trei înfrângeri consecutive, două în campionat şi una în cupă, Olimpia a regăsit drumul spre victorie sâmbătă în fața codașei Foresta Suceava.

Pe o vreme superbă și un teren impecabil, mângâiat parcă de un soare blând de toamnă, elevii lui Ritli și Bolba s-au impus cu 2-0 după un meci în care sucevenii au dat o replică curajoasă. Partida a început cu o ușoară dominare a oaspeților, doar că Olimpia avea să puncteze la prima acțiune periculoasă…Lusamba a ratat singur cu portarul în minutul 7 și la faza următoare după o lovitură de colț același atacant congolez avea să deschidă scorul din 3 m după o bâlbăială a apărării Forestei. Același Lusamba bine servit de Miholca a trimis în plasa laterală din 12 m în minutul 18 după care încet oaspeții pun stăpânire pe joc. Portarul Muntean respinge de sub bară o minge deviată în minutul 31 pentru ca peste alte patru minute bara să-l salveze pe același Muntean la lovitura de cap a lui Acolatse. Și după reluare tot sucevenii sunt mai periculoși..Același Acolatse caută vinclul în minutul 50 pentru ca peste 120 de secunde același jucător să trimită periculos , mingea fiind reținută în doi timpi de portarul Olimpiei. Ritli încearcă să-și trezească jucătorii și se agită pe margine iar semnalul transmis de antrenor e repede recepționat de Brata & co. Villand îi i-a locul lui Rus în minutul 53 iar careianul aduce mai multă siguranță la mijlocul terenului. Vasile Pop are prima ocazie în minutul 54 cu o minge trimisă în fața porții pentru ca în minutul 64 să vină și desprinderea pe tabelă. Dumitru Munteanu ia o acțiune pe cont propriu , pătrunde pe stânga și centrează perfect pentru Vasile Pop care înscrie din 12 m. 2-0 și cei 300 de spectatori răsuflă ușurați. Lusamba mai ratează odată singur cu portarul ( min 67) pentru ca Pop și Miholca să irosească și ei șansa unui 3-0 în minutul 79. Finalul e al oaspeților care îl au în prim plan pe Dali Amar. Acesta are două situații bune în careul Olimpiei dar din fericire nu reușește să fructifice oportunitățile ivite și se termină 2-0 cu trei puncte mari pentru Olimpia. Urmează pentru Olimpia un meci în deplasare la Sânmartin pe terenul ultimei clasate, Luceafărul Oradea.

Olimpia: Fl. Muntean – Duruş, Cr. Munteanu, Hlinca, Bura, -V.Pop (87 Achim), Brata (cpt.) R. Rus (53’ Villand), Miholca (90’ Cubaș) Lusamba, D. Muntean.

Foresta: Began – O. Onofraş, Pappoe (56’ Cordoș), U. Mendes, Belevschi, Masella (46’ Dali-Amar)- Vl. Stănescu, Acolatse, Renquin, Ilaş (26’ Coroamă) – M. Matei (cpt.).Arbitru: Nicolae Cătălin Botaş (Timişoara); Asistenţi: Călin Cimponeriu (Lugoj) şi Patricia Samsudean (Timişoara).

Florentin Petre, la oficială

Printre puținii spectatori prezenți la meci, în ciuda vremii frumoase, l-am zărit la oficială și pe fostul jucător și antrenor de la Dinamo, Florentin Petre. Acesta nu a oferit prea multe detalii despre motivul prezenței la Satu Mare și în afara unor discuții purtate cu team managerul Karda în rest a preferat să stea singur la oficială. Se pare că Florentin Petre, ultima dată secund la Luceafărul Oradea ar fi fost invitat de cei de la Suceava la meci…Și n-ar fi exclus ca pe viitor să-l vedem pe banca moldovenilor.

Ritli își laudă jucătorii

”Este o victorie meritată cu toate că am întâlnit o echipă foarte bună cu calități tehnice și jucători care au calitate care se vede că au jucat la un anumit nivel. Încă nu sunt închegați și trebuie să își mai construiască relațiile de joc. Mă bucur că tot ce am pregătit săptămâna asta, cam în proporție de 75-80% ne-a reușit. Am dat gol dintr-o fază fixă, repetată și la antrenament și am făcut foarte bine contraatacurile. Ne-am apărat cu toată echipa în apărare deoarece am știut că au talie de jucători masivi și am avut probleme la fazele fixe ale lor. Mă bucur că am reușit să încheiem meciul fără să luăm gol. Felicit băieții pentru dăruire, pentru că au respectat ceea ce trebuiau să facă astăzi și că au dat dovadă că suntem un grup puternic. Din punct de vedere fizic mai avem de lucrat. La relațiile de joc și în teren stăm bine. Jucătorii sunt receptivi, fac antrenament cu plăcere nu am nimic ce să le reproșez. Există o disciplină și respect și sper că cu acest lucru să mergem în continuare și să scoatem cât mai multe din fiecare meci”, a declarat antrenorul Olimpiei imediat după meci. Înregistrarea conferinței de presă susținută de Ritli Zoltan va fi difuzată luni seara de la ora 20.45 la Nord Vest TV în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă.

Liga 2 / Etapa 13

Sâmbătă, 21 Octombrie

Metaloglobus Bucureşti – Sportul Snagov 2-1

Academica Clinceni – Chindia Târgovişte 0-2

CS Baloteşti – ASA Târgu Mureş 2-6

CS Afumaţi – Ripensia Timişoara 2-0

Dunărea Călăraşi – Luceafărul Oradea 1-0

Olimpia Satu Mare – Foresta Suceava 2-0

UTA Arad – Ştiinţa Miroslava 3-0

Pandurii Târgu Jiu – ASU Politehnica Timişoara 1-1

CS Mioveni – FC Argeş 0-0

Duminică, 22 Octombrie

AFC Hermannstadt – Dacia Unirea Brăila 3-2

Florin Mureşan