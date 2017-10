Sorin Dragoi promite creşterea veniturilor din drepturile TV în Liga 1

Cu o saptamana inaintea alegerilor de la LPF, Sorin Dragoi – unul dintre cei doi candidati pentru postul de presedinte, a facut public o promisiune cluburilor. “Cred ca drepturile tv pot creste cu 10% la urmatoarea licitatie”, a spus Dragoi la postul Pro X. O promisiune pe care cele 14 cluburi din Liga 1 n-ar putea sa o neglijeze tinand cont de problemele existente in fotbalul romanesc. Mai mult decat atat, Dragoi promite obtinerea unei surse de finantare pentru reinfiintarea campionatului de tineret, in care echipele din Liga 1 sa-si rodeze jucatorii sub 21 de ani. “Am avut deja discutii cu o companie dispusa sa plateasca un milion de euro pentru finantarea acestei competitii”, spune Dragoi. La alegerile pentru postul de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal se vor infrunta actualul presedinte Gino Iorgulescu si Sorin Dragoi, presedintele ACS Poli Timisoara.