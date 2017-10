U Cluj Napoca- CSM Satu Mare, în direct la DIGISPORT

Asa cum ne-am obisnuit in sezoanele precedente, Federatia Romana de Baschet si partenerul DIGI SPORT vor incerca si in actualul sezon sa ofere suporterilor baschetului autohton posibilitatea sa urmareasca in direct cat mai multe dispute interesante din intrecerile interne. O noutate pentru sezonul 2017-2018 este faptul ca in baza contractului de cesionare a drepturilor de televizare vor fi transmise din nou si meciuri din intrecerile feminine. Astfel, pentru a veni in intampinarea numerosilor fani pe care ii are sportul cu mingea la cos, vor fi oferite in acest debut de sezon foarte multe confruntari din Cupa Romaniei, LNBF si LNBM.

In aceste conditii, in urma programarilor oficiale din grila de transmisiuni RCS&RDS, va prezentam mai jos programul meciurilor de baschet care vor fi transmise de posturile DIGI SPORT pina pe 09 octombrie 2017:

Cupa Romaniei – masculin – Turul 1

BC SCM Timisoara – SCMU Craiova (miercuri, 04.10.2017, de la ora 18:00, meciul retur)

LNBF – etapa 1

Universitatea Cluj-Napoca – CSM Satu Mare (joi, 05.10.2017, de la ora 18:00)

LNBM – etapa 1

U-BT Cluj Napoca – BCMU FC Arges Pitesti (vineri, 06.10.2017, de la ora 18:15)

CSM CSU Oradea – BC CSU Sibiu (sambata, 07.10.2017, de la ora 19:30)

CSM Steaua – Dinamo (duminica, 08.10.2017, de la ora 17:00)

LNBF – etapa 2

Olimpia Brasov – Phoenix Galati (luni, 09.10.2017, de la ora 18:00)

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare au șanse mari să se ”vadă” la Digisport și în etapa a 3-a când pe 14 octombrie ar urma să joace la Timișoara cu SCM. În etapa a 2-a, CSM SATU MARE joacă duminică de la ora 18 acasă cu CSU ALBA IULIA.

CSU Sibiu se mută la Satu Mare

Înaintea duelului de sâmbătă din prima etapă a Ligii Naționale, de la Oradea echipa CSU Sibiu antrenată de Dan Fleșeriu vine la Satu Mare pentru un minicantonament de trei zile.

Echipa sibiană va pregăti meciul de la Oradea la sala LPS cu antrenamente azi, mâine și vineri.

Partida CSM Oradea-CSU Sibiu se joacă sâmbătă de la 19,30 și va fi transmisă de Digisport.