Unic în România – Castrul Roman Porolissum

Fortificația militară a fost construită în anul 106, la ordinul împăratului roman Traian, pentru a apăra principala trecere dinspre Munții Meses (în prezent Munții Carpați) spre Dacia. De-a lungul timpului, castrul roman s-a transformat într-un important centru comercial și administrativ al imperiului, acesta continuând să prospere și după retragerea romanilor din Dacia.

Scurt istoric şi localizare În anul 106 începe organizarea provinciei Dacia. Strategii militari romani au trasat granița Imperiului Roman pe muntele Meseș pentru a delimita teritoriile provinciei de zona rămasă neocupată unde locuiau dacii liberi. Astfel, pe Măgura Moigradului a fost ridicat castrul roman Porolissum din valuri de pământ de opt kilometri lungime și ziduri de apărare care controlau accesul spre centrul provinciei Dacia. În anul 124, împăratul roman Hadrian a împărțit provincia Dacia în trei părți, astfel Porolissum devine capitala Daciei Porolissens. Intrarea în sit se face prin poarta Praetoria formată din două turnuri care încadrează porțile, deasupra acestora fiind un zid cu creneluri. Castrul avea formă dreptunghiulară, patru porți de intrare și era străbătut de două drumuri perpendiculare: Via Principalis care unea Porta Principalis Dextra cu Porta Principalis Sinistra, Via Praetoria care pornea de la Porta Preatoria spre clădirea comandamentului și se continua cu Via Decumana până la Porta Decumana. Drumurile erau construite din dale de piatră și aveau rigole pentru scurgerea apei. Clădirea Comandamentului se afla în mijlocul castrului și era o construcție impunătoare care avea și o curte interioară. În partea de nord a castrului exista un turn de formă trapezoidală, Turnul de Colț, construit din piatră și acoperit cu țigle și olane. După Porta Decumana, în exteriorul castrului se afla clădirea Amfiteatrului. Aceasta avea o capacitate de 5500 spectatori și găzduia lupte între gladiatori sau între gladiatori și animale sălbatice. Orașul Porolissum avea o populație de aproximativ 20000 locuitori, iar condițiile de locuit erau similare cu cele de la Roma: drumuri pavate, sistem de canalizare și apă în locuințe, încălzire în pardoseală și ferestre cu geam de sticlă. În apropierea castrului s-a dezvoltat o mare regiune cu populație civilă unde aveau loc schimburi comerciale între soldați și populația locală. Dacii și romanii aveau rapoarte foarte apropiate, iar ca dovadă stau inscripțiile oficiale care aveau nume romano-dacice. După retragerea oficialilor romani, în anul 271 e.n., dacii au menținut schimburile comerciale cu romanii, Dacia era romanizată, s-a păstrat influența romană în agricultură, construcții, piață și organizare politică.

Sfaturi pentru vizitatori Astăzi, castrul roman Porolissum este un uriaș muzeu în aer liber, dar și locul ideal pentru proiecții de film în aer liber și concerte. La Porolissum se ajunge relativ ușor. De pe drumul județean 191 C, Zalău – Creaca, la intersecția cu drumul care merge în satul Moigrad, există indicatoare spre Castrul Roman. De altfel, în tot județul Zalău, pe o rază de 40 de kilometri există indicatoare care înfățișează un soldat roman și care te îndrumă spre locul istoric. Turiştii care doresc să viziteze Castrul Roman de la Porolissum o vor putea face în orice anotimp şi chiar şi după lăsarea întunericului. Acest lucru este posibil graţie unor investiţii în valoare de peste 35 milioane de lei, realizate în cadrul unui proiect derulat de către Consiliul Judeţean Sălaj, din fonduri europene, şi care au vizat şi Castrul de la Buciumi. Turiştii care vor ajunge la aceste locaţii vor trebui să plătească bilete de intrare. Sumele sunt, însă, accesibile. Astfel, fiecare adult va avea de plătit o taxă de vizitare de 6 lei (de la 4 lei cât costa până acum), în timp ce pensionarii vor achita jumătate din sumă, iar copiii, 2 lei (faţă de taxa anterioară de un leu). Beneficiază de scutire de la plata tarifelor pentru vizitarea celor două obiective de patrimoniu persoanele cu dizabilităţi şi invalidităţi, precum şi asistentul personal al acestora, copiii cu dizabilităţi şi părinţii sau însoţitorii acestora, precum şi personalul centrelor de informare turistică. Autorităţile au instituit şi un regulament de vizitare, astfel încât valorile de patrimoniu să fie protejate împotriva persoanelor cu comportament inadecvat. Ca urmare, turiştilor li se interzice să arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele special amenajate, să campeze, să organizeze picnicuri ori să facă plajă, să consume alcool ori să preleveze artefacte antice. În plus, vizitatorii nu au voie să se abată de la traseele marcate ori să pătrundă in interiorul sitului arheologic mijloace de transport, decât cu aprobarea conducerii CJ Sălaj. Complexul Arheologic poate fi vizitat pe tot parcursul anului, în fiecare zi între orele 8 şi 20, în fiecare zi de sâmbătă din an fiind permisă vizitarea nocturnă, până la orele 24.

Nicolae Ghişan