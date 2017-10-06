Vezi cine arbitreaza in weekend, in judet!

06/10/2017 | Filed under: Sport | Posted by:

tincu

Liga a IV-a, Elite

ETAPA A 6-A

ENERGIA NEGRESTI – TURUL MICULA, sâmbătă, 12:30-15:00

A: Bathory Ştefan

A1: Nagy Szabolcs

A2: Lukacs Levente

Obs.: Por Constantin

TALNA ORASU NOU – CRASNA MOFTINU MIC, duminică, 12:30-15:00

A: Omuţ Marius

A1: Neichi Sergiu

A2: Por Constantin (Beiuş, Bihor)

Obs.: Iosif Vigu

ACS DOBA – RECOLTA DOROLT, sâmbătă, 14:00 – seniori, 16:00 – juniori

A: Kovacs Szabolcs

A1: Kopriva Zsolt

A2: Botos Roland

Obs.: Torok Zoltan

CSM CAREI  – FC CERTEZE, sâmbătă, 12:30-15:00

A: Mazilu Ovidiu

A1: Costea Dănuţ

A2: Pop Cristi

Obs.: Maier Alexandru

VOINTA BABTA – STIINTA BELTIUG, sâmbătă, 13:00-15:00

A: Chiş Florin

A1: Iuhasz Tibor

A2: Ilieş Andrei

Obs.: Năstruţ Liviu

DARI LIPAU – stă

Liga a IV-a, Seria A

ETAPA A 6-A

UNIREA PAULESTI – DACIA MEDIESU AURIT, sâmbătă, 14:00-16:00

A: Rebegea Ciprian

A1: Pop Emanuel

A2: Orha Dan

Obs.: Borz Ionel

AS LIVADA – VENUS DUMBRAVA, duminică, 12:30-15:00

A: Hariş Armin

A1: Sulyok Adrian

A2: Orha Dan

Obs.: Kegyes Tibor

SOIMII MADARAS – SOMESUL OAR, duminică, 12:30-15:00

A: Chiriloaia Ciprian

A1: Lukacs Levente

A2: Miclăuş Răzvan

Obs.: Năstruţ Liviu

VICTORIA APA – VOINTA LAZURI, duminică, 12:30-15:00

A: Chiorean Cristian

A1: Bauer Iosif

A2: Bauer Adalbert

Obs.: Iuhas Ioan

SOMESUL ODOREU – SPORTUL BOTIZ, duminică, 12:30-15:00

A: Bogdan Răzvan

A1: Bonţidean Andrei

A2: Man Cătălin

Obs.: Halici Eugen

ATLETIC CRAIDOROLT – VIITORUL VIILE SATU MARE, duminică, 12:30-15:00

A: Pop Lucian

A1: Moisa FLorin

A2: Sălăjan Norbert

Obs.: Matei Claudiu

VIITORUL VETIS – SPERANTA HALMEU, duminică, 12:30-15:00

A: Tincu Bogdan

A1: Zsigrai Cătălin

A2: Baroş Alex

Obs.: Altfater Robert

Liga a IV-a, Seria B

ETAPA A 7-A

VICTORIA TIREAM – OLIMPIA DOMANESTI, duminică, 12:30-15:00

A: Chiş Florin

A1: Iuhasz Tibor

A2: Ilies Andrei

Obs.: Turtureanu Ioan

KALMANDI CAMIN – SCHAMAGOSH CIUMESTI, duminică, 12:30-15:00

A: Popa Paula

A1: Lacatos Rareş

A2:  Pascu Radu

Obs.:  Pataki Zoltan

VULTURII SANTAU – STARUINTA BERVENI , duminică, 12:30-15:00

A: Bathory Ştefan

A1: Popescu Tudor

A2: Estan Alex

Obs.: Cseh Sandor

FROHLICH FOIENI – RECOLTA SANISLAU, duminică, 12:30-15:00

A: Pop Emanuel

A1: Tăbăcaru Sergiu

A2: Miklos Marius

Obs.: Ziman Cornel

AS GHENCI – UNIREA PISCOLT, duminică, 12:30-15:00

A: Chiorean George

A1: Rad Bogdan

A2: Vass Mark

Obs.: Rosz Zoltan

FORTUNA CAPLENI – VIITORUL LUCACENI, duminică, 12:30-15:00

A: Raţ Sebastian

A1: Raţ Sebastian Jr.

A2: Rentea Florin

Obs.: Chioreanu Radu

REAL ANDRID – AS CAPLENI – amânat

Liga a V-a

ETAPA A 6-A

Unirea Bercu – Prietenia Crucisor, duminică, 15:00

A: Nagy Szabolcs

A1: Bumbuc Vlad

A2: Ghencean Marius

Obs.: Racolţa Vasile

Recolta Turulung – Dacia Supur, duminică, 15:00

A: Kovacs Attila

A1: Caba Gabriel

A2: Bâle Vlad

Obs.: Rus Gavril

Gloria Moftinu Mare –  Platanul Marna , duminică, 15:00

A: Ciceu Marian

A1: Ardelean Vlad

A2: Borza Vlad

Obs.: Morar Nicolae

Ugocea Porumbesti – Dorolt 2 Dara, duminică, 15:00

A: Szabo Andrei

A1: Szucs Nicolas

A2: Jennifer Demian

Obs.: Kuki Karol

Olimpia Cauas – Luceafarul Decebal, duminică, 15:00

A: Roşu Florin

A1: Szakacs Zsolt

A2: Ursa Raul

Obs.: Meninger Gavril

Kneho Urziceni – Speranta Bogdand, duminică, 15:00

A: Pop Rareş

A1: Sician Mihai

A2: Sician Gabriel

Obs.: Petz Istvan

Cetate Ardud – Codreana Homoroade, duminică, 15:00

A: Petruţ Sebastian

A1: Căliman Călin

A2: Pop Paul

Obs.: Pintea Mircea

Egri Sasok Agris – sta

 

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