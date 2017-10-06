Vezi cine arbitreaza in weekend, in judet!

Liga a IV-a, Elite
ETAPA A 6-A
ENERGIA NEGRESTI – TURUL MICULA, sâmbătă, 12:30-15:00
A: Bathory Ştefan
A1: Nagy Szabolcs
A2: Lukacs Levente
Obs.: Por Constantin
TALNA ORASU NOU – CRASNA MOFTINU MIC, duminică, 12:30-15:00
A: Omuţ Marius
A1: Neichi Sergiu
A2: Por Constantin (Beiuş, Bihor)
Obs.: Iosif Vigu
ACS DOBA – RECOLTA DOROLT, sâmbătă, 14:00 – seniori, 16:00 – juniori
A: Kovacs Szabolcs
A1: Kopriva Zsolt
A2: Botos Roland
Obs.: Torok Zoltan
CSM CAREI – FC CERTEZE, sâmbătă, 12:30-15:00
A: Mazilu Ovidiu
A1: Costea Dănuţ
A2: Pop Cristi
Obs.: Maier Alexandru
VOINTA BABTA – STIINTA BELTIUG, sâmbătă, 13:00-15:00
A: Chiş Florin
A1: Iuhasz Tibor
A2: Ilieş Andrei
Obs.: Năstruţ Liviu
DARI LIPAU – stă
Liga a IV-a, Seria A
ETAPA A 6-A
UNIREA PAULESTI – DACIA MEDIESU AURIT, sâmbătă, 14:00-16:00
A: Rebegea Ciprian
A1: Pop Emanuel
A2: Orha Dan
Obs.: Borz Ionel
AS LIVADA – VENUS DUMBRAVA, duminică, 12:30-15:00
A: Hariş Armin
A1: Sulyok Adrian
A2: Orha Dan
Obs.: Kegyes Tibor
SOIMII MADARAS – SOMESUL OAR, duminică, 12:30-15:00
A: Chiriloaia Ciprian
A1: Lukacs Levente
A2: Miclăuş Răzvan
Obs.: Năstruţ Liviu
VICTORIA APA – VOINTA LAZURI, duminică, 12:30-15:00
A: Chiorean Cristian
A1: Bauer Iosif
A2: Bauer Adalbert
Obs.: Iuhas Ioan
SOMESUL ODOREU – SPORTUL BOTIZ, duminică, 12:30-15:00
A: Bogdan Răzvan
A1: Bonţidean Andrei
A2: Man Cătălin
Obs.: Halici Eugen
ATLETIC CRAIDOROLT – VIITORUL VIILE SATU MARE, duminică, 12:30-15:00
A: Pop Lucian
A1: Moisa FLorin
A2: Sălăjan Norbert
Obs.: Matei Claudiu
VIITORUL VETIS – SPERANTA HALMEU, duminică, 12:30-15:00
A: Tincu Bogdan
A1: Zsigrai Cătălin
A2: Baroş Alex
Obs.: Altfater Robert
Liga a IV-a, Seria B
ETAPA A 7-A
VICTORIA TIREAM – OLIMPIA DOMANESTI, duminică, 12:30-15:00
A: Chiş Florin
A1: Iuhasz Tibor
A2: Ilies Andrei
Obs.: Turtureanu Ioan
KALMANDI CAMIN – SCHAMAGOSH CIUMESTI, duminică, 12:30-15:00
A: Popa Paula
A1: Lacatos Rareş
A2: Pascu Radu
Obs.: Pataki Zoltan
VULTURII SANTAU – STARUINTA BERVENI , duminică, 12:30-15:00
A: Bathory Ştefan
A1: Popescu Tudor
A2: Estan Alex
Obs.: Cseh Sandor
FROHLICH FOIENI – RECOLTA SANISLAU, duminică, 12:30-15:00
A: Pop Emanuel
A1: Tăbăcaru Sergiu
A2: Miklos Marius
Obs.: Ziman Cornel
AS GHENCI – UNIREA PISCOLT, duminică, 12:30-15:00
A: Chiorean George
A1: Rad Bogdan
A2: Vass Mark
Obs.: Rosz Zoltan
FORTUNA CAPLENI – VIITORUL LUCACENI, duminică, 12:30-15:00
A: Raţ Sebastian
A1: Raţ Sebastian Jr.
A2: Rentea Florin
Obs.: Chioreanu Radu
REAL ANDRID – AS CAPLENI – amânat
Liga a V-a
ETAPA A 6-A
Unirea Bercu – Prietenia Crucisor, duminică, 15:00
A: Nagy Szabolcs
A1: Bumbuc Vlad
A2: Ghencean Marius
Obs.: Racolţa Vasile
Recolta Turulung – Dacia Supur, duminică, 15:00
A: Kovacs Attila
A1: Caba Gabriel
A2: Bâle Vlad
Obs.: Rus Gavril
Gloria Moftinu Mare – Platanul Marna , duminică, 15:00
A: Ciceu Marian
A1: Ardelean Vlad
A2: Borza Vlad
Obs.: Morar Nicolae
Ugocea Porumbesti – Dorolt 2 Dara, duminică, 15:00
A: Szabo Andrei
A1: Szucs Nicolas
A2: Jennifer Demian
Obs.: Kuki Karol
Olimpia Cauas – Luceafarul Decebal, duminică, 15:00
A: Roşu Florin
A1: Szakacs Zsolt
A2: Ursa Raul
Obs.: Meninger Gavril
Kneho Urziceni – Speranta Bogdand, duminică, 15:00
A: Pop Rareş
A1: Sician Mihai
A2: Sician Gabriel
Obs.: Petz Istvan
Cetate Ardud – Codreana Homoroade, duminică, 15:00
A: Petruţ Sebastian
A1: Căliman Călin
A2: Pop Paul
Obs.: Pintea Mircea
Egri Sasok Agris – sta
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