VIDEO/FOTO. Sărbătoare de amploare în Țara Oașului. Tradiție vie

Posted by: Gazeta Nord Vest

Filed under: Locale

Alături de oficialitățile județene și locale au participat la această sărbătoare și ministrul delegat pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,Victor Negrescu și senatorul PSD, Gabriel Leș.

În deschiderea oficială, prefectul județului Satu Mare, Darius Filip a felicitat organizatorii pentru realizarea acestui eveniment și pentru faptul că reușesc să păstreze tradițiile vii.

“În ceea ce privește Guvernul României, a cărui reprezentant sunt, cred că am arătat în acest an cât de importanți sunt fermierii pentru noi și cred că am reușit prin acordarea subvențiilor la timp, să arătăm serioazitatea noastră prin susținerea lucrurilor pe care le faceți.” a transmis prefectul, fermierilor prezenți.

Momentul coborârii oilor oile de la munte înspre sat, pregătindu-se de iernat, reprezintă un prilej de bucurie, de reîntâlnire cu familia şi comunitatea.

Participanții la această manifestare au avut ocazia de a gusta produse locale şi tradiţionale, de a se bucura de momentele folclorice oferite de artiștii locali, de a admira expoziţia meşteşugărească și nu în ultimul rând expozița de ovine a celor aproximativ 60 de crescători din judeţul Satu Mare care la final au fost premiați pentru cele mai frumoase oi.