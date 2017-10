Ziua sportului în familie la Samuraiul

In premiera, cei de la Samuraiul organizează “Ziua sportului în familie “ . Evenimentul va avea loc joi 19 octombrie 2017 de la ora 18.00 la sala de sport a Sc. Gen. Lucian Blaga.

”Dorim ca acest eveniment important sa-i aduca mai aproape pe oamenii de sport oferind aceasta zi speciala in care parintii sportivilor si nu numai au ocazia de a face sport alaturi de copiii lor.

Dorim ca acest eveniment sa devina o traditie si il vom organiza in fiecare an, declarand data de 19 oct. ziua sportului in familie.

Cu aceasta ocazie va prezentam noua noastra colega de la Samuraiul Team… Posvay Beata, cea care a practicat timp de 10 ani karate la acest club cu rezultate foarte bune la competitii… Bea are 32 ani si este mama a doi copii minunati si se afla intr-o conditie fizica foarte buna datorita sportului… karateului, in speta.

Beata va preda Cardio Kick – pentru femei – o sectie noua a clubului Samuraiul

Asadar, in ziua sportului in familie se va preda Cardio Kick pentru mame alaturi de Karate.

Pentru copii, antrenament condus de catre Sensei Magos Robert”, se arată în comunicatul trimis de cei de la Samuraiul.