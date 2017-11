Album Remus Țiplea – Din Oaș în Paști

Albumul fotoetnografic are ca epicentru Sărbătoarea Paștelui și evenimentele adiacente acestei mari sărbători a creștinătății. Ieșiăa de puțină vreme de la tipar, cartea va beneficia de o lansare specială în cursul acestei luni și nu oriunde, ci la Londra. Cu prima sa carte de fotografie, Remus Țiplea calcă apăsat pe urmele lui Ioniță G. Andron (1917-1989), care a documentat decenii de-a rândul tradițiile, obiceiurile și viața țăranilor din Țara Oaşului și al cărui prim album a avut ca temă tot sărbătorile pascale. “Din Oaș în Paști” a apărut cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare și este un proiect de sine stătător al fotografului Remus Țiplea, centrat pe etnografia zonei.



Lansarea albumului va avea loc in 18 noiembrie, la Barham Community Library, 660 Harrow Road, Wembley HAO 2HB, Londra, ora 12:00, odată cu deschiderea expoziției de fotografie bazată pe imaginile proiectulu. Cu o zi înainte, de la ora 17:00, va avea loc o seară tradițională românească la Restaurantul Casa Românească (6 Sebastopol Road), incluzând pe afiș o degustare de preparate specific românești și un spectacol folcloric. Ambele evenimente sunt organizate la inițiativa Asociației „Zestrea Strămoșească” și sub patronajul Ambasadei României în Marea Britanie. Realizate în decursul ultimilor ani, imaginile semnate de Remus Țiplea documentează perioada premergătoare Paștelui (curățenia și mieruitul caselor, tăiatul mieilor, pregătirea și sfințitul bucatelor, sâmbrele oilor, sfințitul turmelor, dezlegarea ciobanilor etc), dar și sărbătoarea în sine (rugăciunile din Vinerea Mare, Noaptea Învierii). Același obicei este, deseori, fotografiat ca având loc în mai multe localități tocmai pentru că ritualul diferă, chiar dacă nu semnificativ, de la o așezare la alta: Tur, Cămârzana, Negrești-Oaș, Talna, Huta, Boinești, Bixad etc.

Poveștile oșenilor

Autorul a urmărit cu perseverență marile și micile poveşti care se întrețes în jurul diferitelor evenimente, fotografiind-o, de exemplu, patru ani la rând, pe Nuța lui Gheorghe a lui Boderean, care alege oile la Sâmbra din Tur. Sau pe Petre Drulii, în diferite ipostaze, dar cu aceeași pălărie, care de patru ani de zile este prezent la măsuratul laptelui. Nu în ultimul rând, a fotografiat pregătirea Păștii și coacerea în cuptor, bătutul toacei, trâmbițasii și obiceiurile Iuhașilor. Cartea urmează firul calendaristic al tradițiilor și ritualurilor de Paște din Țara Oașului. „Într-o lume în care avem tot mai multe poze și tot mai puține fotografii, imaginile lui Remus Țiplea sunt, fără îndoială, un reper cultural care alcătuiesc o veritabilă mărturie vizuală despre o lume, cea a Țării Oașului, care în ciuda unei globalizări feroce se încăpățânează să-și păstreze matricea identitară”, afirma în prefața cărții Robert Laszlo, manager al Centrului Judeţean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Remus Țiplea s-a născut în 1972, în Negresti-Oaș, județul Satu Mare, „oșan în totalitate, în cuget și simțiri”, cum îi place să spună. A început să fotografieze din anul 2009. De atunci, lucrurile s-au derulat rapid și Remus Țiplea a devenit unul dintre cei mai valoroși fotografi români ai momentului. Practică, în principal, fotografia documentară, dar abordează cu succes și genul macro, una dintre seriile sale, „Bulbucații”, fiind publicată în reviste de specialitate din toate colțurile lumii. În anul 2015, Institutul Cultural Român din Lisabona i-a organizat o expoziție personală în cadrul Serilor „Acasă”. Este finalist cu proiectul „Ciurdarii” la Sony World Photography Awards 2016, serie expusă în Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York, Milano, etc. Publică în The Guardian, The Telegraph, La Repubblica, National Geographic, The Huffington Post, LensCulture, Feature Shoot, Vice, etc. Remus Țiplea este co-organizator și expozant la „Versus dar Împreuna” (Negrești-Oaș), unul dintre cele mai valoroase saloane naționale de fotografie, ajuns anul acesta la ediția a VIII-a.

Sursa: mondorama.ro