ALERTĂ ANM: Cod galben de vreme severă la Satu Mare

Alături de alte șase județene din țară, Satu Mare se află sub alertă ANM Cod Galben de vreme severă imediată. Potrivit meteorologilor, se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile naționale și europene.

Codul Galben este valabil până în jurul orei 12.00.

În aceste situații, șoferilor li se recomandă să conducă prudent, să aibă farurile și proiectoarele de ceață pornite și să țină cont de condițiile meteo în care circulă.