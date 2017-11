Becali: “În 2-3 ani bat Realul şi Barcelona la Bucureşti”

Incurajat de ultimele rezultate ale echipei sale, Gigi Becali viseaza la gloria europeana si spune ca in urmatorii ani FCSB va fi capabila sa se lupte de la egal la egal pe teren propriu cu granzii Europei. Incurajat de ultimele rezultate ale echipei sale, Gigi Becali viseaza la gloria europeana si spune ca in urmatorii ani FCSB va fi capabila sa se lupte de la egal la egal pe teren propriu cu granzii Europei. “Nu mai merge cu ce a mers pana acum in fotbal. Se platesc miliarde si eu am inteles acest lucru. In 2-3 ani o sa ma bat cu Europa, cu Real Madrid si Barcelona, si o sa-i bat la Bucuresti. O sa vand cu 100, 150 de milioane. Eu, Becali, o sa vand un jucator cu mai mult de 100 milioane de euro”, a spus patronul FCSB la Digi Sport. Becali mai spune ca Florinel Coman este un jucator mai talentat decat francezul Kylian Mbappe. “Nu-i pun nicio presiune pe cap lui Coman. E caracter puternic si cand il lauzi devine si mai bun. O sa ajung si eu in finala de Champions League. Ce fac eu acum e o combinatie de fotbal si business”, a mai declarat Becali.