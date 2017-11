Budescu, impus de Becali în lotul pentru Plzen

Nicolae Dica ar fi vrut sa-l menajeze pe Constantin Budescu la partida de joi cu Viktoria Plzen din Europa League, dar patronul Gigi Becali n-a fost de acord. “Mi-a spus ca vrea sa-i odihneasca pe Pintilii, Teixeira si inca vreo doi. N-am fost de acord cu unul dintre ei, cu Budescu. I-am spus ca vreau ca Budescu sa fie in lot si el a fost de acord. Budescu nu se odihneste, el e calul de bataie, generalul de bataie”, a spus Becali la Digi Sport. Dica s-a conformat si a executat dispozitia patronului: “Bine, daca dumneavoastra spuneti”. FCSB este calificata in primavara europeana a Europa League, dar cu un egal la Plzen ar fi sigura de primul loc la finalul grupelor. Meciul Viktoria Plzen – FCSB va fi joi seara de la ora 20:00 la Telekom Sport 1 si ProTV. Va fi a patra intalnire intre cele doua formatii in ultimele trei luni: