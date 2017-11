Ciorba Construction Ltd, firma de construcţii condusă de un sătmărean premiată cu aur la Gala Anuală a Constructorilor din Anglia

Nelu Ciorba, cel care a pus pe picioare CC Ltd., a mai primit o recunoaştere pentru profesionalismul şi excelenţa pe care o are în rândul companiilor de construcţii din Reagul Unit şi Irlanda de Nord. Sătmăreanul a fost recompensat cu medalia de aur în cadrul unei gale ce s-a desfășurat vineri și la care a fost felicitat și de ambasadorul României în Londra, Dan Mihalache.Nelu Ciorba, cel care a pus pe picioare CC Ltd., a mai primit o recunoaştere pentru profesionalismul şi excelenţa pe care o are în rândul companiilor de construcţii din Reagul Unit şi Irlanda de Nord. Sătmăreanul a fost recompensat cu medalia de aur în cadrul unei gale ce s-a desfășurat vineri și la care a fost felicitat și de ambasadorul României în Londra, Dan Mihalache.



Stabilit în Anglia de 10 ani, Nelu Ciorba a pus pe picioare o companie de construcţii care în ultimii trei ani este considerată printre cele mai bune companii de construcţii din UK. Dacă în septembrie CC Ltd. a fost premiată de Federation Master Builders săptămâna trecută aceleaşi firme i-a fost recunoscută valoare fiind premiată cu medalia de aur dar şi cu un premiu special “The Most Considered Company Runner Up”. Trebuie spus că pentru a ajunge la asemenea performanţe Nelu a a tras din greu iar succesul a fost obţinut cu multă sudoare. La început, a avut o mică echipă cu care s-a aventurat în ale construcţiei, pornind cu renovări de apartamente.

În prima fază, a avut pierderi considerabile, dar a venit un moment nesperat când lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată şi, de acolo, a pornit ascensiunea. După trei ani de monitorizare atentă din partea Considerate Construction Scheme, organizaţie independentă susţinută de Guvernul Marii Britanii al cărei rol este îmbunătăţirea imaginii industriei de constructii, a obţinut în noiembrie 2015, medalia de argint, la cel mai important eveniment al anului în domeniu. De atunci an de an este printre cele mai bune companii de construcţii din UK, fapt certificat de distincţiile primite la competiţiile de profil unde criteriile de selecţie sunt foarte riguroase. Premiile acordate de această organizație recompensează excelența în domeniul construcțiilor, iar criteriile pe baza cărora se face evaluarea firmelor câștigătoare țin cont atât de calitatea lucrărilor executate, cât și de impactul acestora asupra mediului înconjurător, de inovații tehnologice și feed-back-ul din partea clienților.

“Trebuie să recunosc că pentru a ajunge la asemenea performanţe nu a fost uşor. Când am pus bazele acestei companii în urma unei încredinţări puternice am urmărit în primul rând să implementez câteva reguli de bază care cer să fie respectate cu stricteţe. Acestea pot fi numite “ In house rules” . Apoi odată cu ascensiunea companiei şi încrederea câştigată pe piaţa muncii ne-am văzut siliţi să “plonjăm” şi să facem faţă unor noi .provocări. Joburi complicate din punct de vedere structural, cum ar fi case suspendate sub care trebuie să construieşti noi spaţii de locuit având acces direct de la lumina zilei, joburi de patrimoniu numite “listed buildings” unde trebuie urmărite nişte reguli extrem de stricte şi bineînţeles partea de finisaje de cea mai înaltă calitate care reprezintă şi cartea de vizită sau semnătura companiei. Ei bine ca să putem ajunge să contractăm astfel de lucrări ni s-a cerut în mod expres să fim încorporaţi cu Considerate Constructors Scheme.

Această instituţie monitorizează fiecare companie în parte în 5 aspecte majore unde se pun sute de întrebări care sunt verificate. Toate aceste date sunt introduse într-un computer special care dă rezultatul final. În urma verificărilor am fost plasaţi automat în categoria companiilor de gradul Excelent/Exceptional şi încă după primul an de monitorizare şi trei ani de la înfiinţate am fost premiaţi cu Silver la cel mai mare eveniment în domeniul Industriei de construcţii, unde mai puţin de 1% din totalul companiilor monitorizate sunt selectate şi premiate” ne-a declarat Nelu Ciorba.

La ceremonia de decernare a premiilor de excelenţă în domeniul construcţiilor de anul acesta, desfăşurată în sala de evenimente a hotelului Four Season , a fost prezent şi ambasadorul României în Regatul Unit, Dan Mihalache care s-a arătat încântat de performanţele obţinute de un compatriot de-al său. “Mi-a făcut o plăcere deosebită să fiu alături de un român de succes, Nelu Ciorba, la decernarea premiilor Considerate Constructors Scheme 2017. Şi anul acesta, compania Ciorba Construction s-a bucurat de o înaltă consideraţie şi a obţinut Golden Considerate Constructors Scheme Annual National Company Awards şi Most Runner Up Company. Sunt încântat de faptul că unei firme româneşti i se recunoaşte determinarea şi calitatea muncii pe care o prestează”, a declarat ambasadorul.

Nicolae Ghişan