Concert aniversar ”Cununița”. 35 de ani de activitate

Mesager de frunte al folclorului din acest colț de țară, care adăpostește comori de neasemuit ale artei populare, mărturii ale dăinuirii noastre pe aceste meleaguri, Ansamblul folcloric ”Cununița” și Ansamblul ”Cununița Năzdrăvană”, solia folclorică inegalabilă a județului Satu Mare, serbează anul acesta 35 de ani de activitate, respectiv 15 ani de activitate, sub semnul perseverenței, în spiritul exigenței și calității.

Întreaga activitate a celoir două ansambluri se desfășoară sub directa indrumare a maestrei cooregraf – LEONTINA DORCA- mentorul și îndrumătorul acestui grup de tineri, mângâiați pe crestet de frumoasa nebunie a iubirii față de cultura populară ajungând acum după 35 de ani de trudă, succese dar și privațiuni să încununeze folclorul sătmărean, cu diadema împlinirii superlative. Stau mărturie înregistrările și filmările realizate de-a lungul anilor precum și spectacolele de mare și profundă rezonanță spirituală atât în țară cât și în străinătate.

Evenimentul aniversar – CONCERTUL DESCHIDETI PORTILE MARI are loc in data de 22 noiembrie 2017, ora 18, La Casa de Cultura a Sindicatelor din Satu Mare. Evenimentul are loc în organizarea Fundatiei Etnofolclorice Cununița în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și Primăria și Consiliul Local Satu Mare, prin Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, în coproductie cu TVR1, emisiunea Tezaur Folcloric.