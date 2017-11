Destinaţii de weekend

City Break la LondraCity Break la Londraşi intrări gratuitela muzee Londra e o destinație tot mai accesibilă pentru turiștii români în general şi cei sătmăreni în particular. Biletele de avion spre Londra cu plecare din Satu Mare dar şi de pe aeroporturile din Cluj sau Debreţen au prețuri din ce în ce mai avantajoase. Dacă vânezi oferte, cu două luni înainte poți să prinzi o ofertă dus-întors pentru Londra cu aproximativ 50 de euro. Așadar, să ajungi acolo e foarte ieftin. Pe de altă parte, Londra e un oraș destul de scump, așa că trebuie să îți planifici temeinic bugetul de vacanță. Chiar dacă vremea e mohorâtă mai tot timpul, capitala Angliei e, cu siguranță, un loc pe care merită să-l vizitezi cel puțin o dată în viață datorită istoriei impresionante, a magazinelor luxoase, a clădirilor și piețelor istorice, dar și pentru că poți vizita gratuit unele dintre cele mai importante și impresionante muzee din lume. Spre deosebire de Paris, în Londra intrarea la muzee e gratuită, așa că poți să pleci într-un city break în Londra fie doar și pentru a intra în muzee. Dacă în urmă cu o lună v-am prezentat cam cele mai importante obiective turistice ale Londrei pe care am avut şansa să le văd ( începând cu Big Ben şi terminând cu Trafalgar Square), de data aceasta vă propun o vizită virtuală la muzeele din Capitala Angliei, socotite printre cele mai impozante din lume. Am ales zona South Kensington, cartierul muzeelor. Aici se află Natural History Museum, V&A Museum și Science Museum, la câțiva pași de Hyde Park, cel mai mare parc din Londra.

Natural History Museum (Muzeulde Istorie Naturală) Unul dintre cele mai mari muzee de istorie naturală din lume, situat într-un edificiu în stil neogotic lângă cel mai frumos carusel pe care l-am văzut vreodată. Aici, dacă aveți copii, cu siguranță nu se vor plictisi, începând cu sala principală dominată de scheletul dinozaurului ”Diplodocus”, apoi galeria dinozaurilor, mamiferelor și toate vietățile de pe fața pământului. Daca ajungeţi sa vizitaţi Muzeul de Istorie Naturală din Londra, nu trebuie să uitaţi să admiraţi şi panourile de pe tavanul din sala centrală a muzeului. Decorate cu plante din toate colţurile lumii, aceste panouri în relief spun fiecare o poveste proprie. Muzeul este împărțit în patru zone: orange zone, blue zone, green zone și red zone (care mi-a plăcut cel mai mult). Din ”earth hall” pe niște scări rulante trecând printr-un glob veți ajunge la galeriile care prezintă evoluția pământului iar la etajele de mai sus, despre vulcani și cutremure, unde este chiar și o platformă care simulează un cutremur. De asemenea foarte populară printre turiştii care vizitează muzeul este şi o sală dedicată mamiferelor mari, unde este prezentat un model enorm al unei balene albastre şi al mai multor elefanţi. Alte săli includ expoziţii dedicate reptilelor, peştilor, păsărilor sau ecologiei, după cum există şi o colecţie impresionantă de minerale şi pietre.

National Gallery (Galeria Naţională) La Galeria Națională din Londra poți admira unele dintre cele mai importante opere de artă din Renaștere și până la sfârșitul secolului 20. Printre numele colosale ale unor artiști care au marcat un moment important în istoria artelor frumoase se numără Michelangelo, Leonardo da Vinci, Renoir sau Van Gogh. Galeria Națională se află în Piața Trafalgar Square. Galeria Naţională a fost fondată în anul 1824 când Camera Comunelor a votat achiziţionarea colecţiei de picturi a bancherului John Angerstein.

Cele 38 de picturi au fost iniţial expuse la casa Pall Mall a lui Angerstein. În zilele noastre, Galeria Naţională deţine una dintre cele mai interesante colecţii de tablouri din lume, colectie ce este expusă într-o clădire construită special pentru ea în centrul Londrei. Aşa cum clădirea Galeriei Naţionale a fost extinsă şi dezvoltată de-a lungul anilor la fel s-a întâmplat şi cu colecţia de picturi care acum numără peste 2300 de opere de artă. Galeria Naţională este fără îndoială un obiectiv turistic important din Londra şi constituie un prilej de a petrece câteva ore într-un mod extrem de plăcut.

Galeria Naţională oferă o gamă foarte largă de picturi ale unora dintre cei mai mari artişti europeni. Printre cele mai populare se numără: “Venus şi Marte” de Botticelli, “Floarea soarelui” de Van Gogh, “Madona din grota cu stânci” a lui Da Vinci, “Samson şi Dalila” a lui Rubens şi altele. Acestea sunt muzeele pe care am reușit să le văd dar au rămas multe la care nu am reușit să ajung. Orarul normal la majoritatea muzeelor este 10-18 dar unele au orar prelungit una, două zile pe săptămână. De asemenea în incinta muzeelor se află restaurante sau baruri cu prețuri acceptabile. Înainte de a începe orice vizită nu uitați să luați o hartă care costă o liră. Majoritatea muzeelor au și tururi generale gratuite la intervale de timp prestabilite, de obicei maxim până la ora 15. Dacă sunteți interesați cel mai bine e să consultați siteul oficial cu o zi înainte. Mai există și alternativa ghidului audio care costă între 3-7 lire.

Nicolae Ghisan