Eveniment Masters de înot la Select

Final de an incarcat la bazinul Select din Satu Mare. Dupa Concursul interscolar ce a adus peste 170 de elevi pe 18 noiembrie la bazin, la acest sfarsit de saptamana cei de la Clubul Select organizeaza o noua competitie.Final de an incarcat la bazinul Select din Satu Mare. Dupa Concursul interscolar ce a adus peste 170 de elevi pe 18 noiembrie la bazin, la acest sfarsit de saptamana cei de la Clubul Select organizeaza o noua competitie.

“E vorba de un concurs de Masters la care sunt asteptati peste 100 de concurenti. Iar la eveniment si-au anuntat participarea fostele glorii ale inotului romanesc, Carmen Bunaciu sau Anca Patrascoiu. Si acest concurs de masters face parte din proiectul de finantare castigat la Consiliul judetean. E vorba de acei 17000 lei primiti pentru doua evenimente iar dupa reusita avuta cu elevii la maratonul de inot acum ii asteptam si pe veteranii acestui sport sa inoate alaturi de campioanele noastre, Anca Patrascoiu si Carmen Bunaciu”, a spus organizatorul evenimentului, Tiberiu Markos. Acesta a amintit ca pe langa banii de la Consiliul judetean s-a reusit atragerea unor sponsori si ca spera ca mediul de afaceri din Satu Mare sa sprijine din ce in ce mai mult competitiile sportive. Tudor Stancioiu , unul dintre satmarenii ce va participa la concurs a amintit ca se va inota pe diferite categorii de varsta de la 25 de ani pana la plus 85. Iar decanul de varsta va fi Iuliu Follert senior care la cei 79 de ani ai sai va veni la bazin. Competitia va incepe la ora 9,30 si va fi impartita in doua etape. Una de dimineata si una de seara cu startul la 17,30. Gazdele le pregatesc invitatilor si o petrecere de …refacere sambata seara. Prezent si el la conferinta de presa de prezentare a concursului, antrenorul Calin Mazilu de la CSM Satu Mare a amintit si de munca buna dusa cu copiii de la performanta. “Avem copii talentati si speram ca in doi trei ani sa venim cu performante bune de la Nationale. Avem medalii la competitiile interne de acum, asteptam si confirmarea lor” a spus Calin Mazilu care a mai declarat ca la Satu Mare pe 9-10 decembrie va avea loc un concurs de inot rezervat copiilor de la 7 la 10 ani si sunt asteptati sportivi legitimati la cluburile din Transilvania.

Florin Mureşan