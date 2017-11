Florin Gardoș același OM cu suflet mare

Ajuns la ediția a XIV-a, Memorialul “Radu Gog” este o acțiune caritabilă organizată în memoria fostului arbitru divizionar Radu Gog, decedat în anul 2001 în urma unui tragic accident de circulație. Urmare a acestei întâmplări nefericite, foștii colegi ai arbitrului, alături de unii colegi mai tineri, organizați ca Asociația Sportivă Cavalerii Zalău, au decis sa organizeze o competiție de fotbal în sală, la începutul fiecărui an (perioadă în care a decedat Radu) pentru a-i cinsti memoria și pentru a le ajuta financiar pe soția Nadia și fetele Andrada și Raluca. ”Toate încasările acestor competiții au fost donate familiei, pentru a încerca astfel să alinăm suferința prin care trec. Pentru a dezvolta acțiunea și a ridica încasările, începând cu anul 2015, organizăm și o licitație de tricouri din lumea sportului, tricouri care au fost donate de către organizatori (la prima ediție), iar apoi chiar de către sportivii care le-au folosit. Dacă la prima ediție am scos la licitație un număr de 6 tricouri, printre care și al căreianului Eric Bicfalvi, la edițiile ce au urmat numărul acestora a crescut substanțial. Astfel, la ediția a doua am avut la dispoziție un număr de 17 tricouri (cel mai bine licitat fiind tricoul Cristinei Neagu – 3.000 lei, de către Vasile Ardelean – un zălăuan stabilit în SUA), iar la ediția din 2017 am pus la dispoziția persoanelor interesate un număr de 32 de tricouri (la fel, cel mai bine vândut tricou a fost al Cristinei Neagu – 2.500 lei, adjudecat de o firmă din Bistrița)!!! În calitate de organizator, am încercat să intru în contact cu mai mulți sportivi pe care ii cunosc, pentru a încerca să îi conving să ne susțină acțiunile, iar unul dintre aceştia este sătmareanul Florin Gardoş, fotbalist care ne reprezintă cu mândrie la echipa națională și în fotbalul englez. Acesta a acceptat propunerea mea, fără a sta pe gânduri, oferindu-ne tricoul său de joc de la echipa de club – Southampton FC, dovedind astfel că este o persoană inimoasă, binevoitoare și care este alături de persoanele aflate în nevoie. Tricoul echipei engleze a ajuns la Iași, la celebrul colecționar “Mops”, care este nimeni altul decât directorul tehnic al Federației Române de Minifotbal, pentru suma de 880 ron. După succesul avut cu acesta, l-am contactat și zilele trecute pentru a ne susține și acțiunea de la începutul lunii ianuarie, iar în doar câteva zile am obținut tricoul cu semnatura acestuia de la echipa națională! Acesta va putea fi licitat începând cu primele zile din luna decembrie și până la data Memorialului, cea care va fi stabilită în perioada următoare, pe pagina de Facebook “Memorialul Radu Gog”. Doresc sa îi mulțumesc lui Florin pentru amabilitatea de care a dat dovadă și îi urez multă sănătate și cât mai multe reușite în tricoul echipei sale, cât și a echipei reprezentative”, ne-a transmis Robert Goie, membru AS Cavalerii Zalău – unul dintre organizatorii Memorialului “Radu Gog”.Așadar chiar dacă trece printr-o perioadă mai delicată a carierei, Gardoș rămâne același tip modest mereu receptiv și săritor când vine vorba de a fi alături de oamenii din fotbal ( și nu numai) cu probleme.Organizatorii vor anunța la finele anului unde se va putea licita pentru tricoul lui Florin Gardoș și pentru celelalte obiecte donate de alți sportivi cu suflet mare!