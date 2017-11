Fotbal / Lucescu regretă amicalul cu România

Mircea Lucescu se va afla, joi seara, intr-o postura inedita, de adversar al nationalei Romaniei intr-o partida amicala pe care tricolorii pregatiti de Cosmin Contra o vor disputa impotriva Turciei. Mircea Lucescu se va afla, joi seara, intr-o postura inedita, de adversar al nationalei Romaniei intr-o partida amicala pe care tricolorii pregatiti de Cosmin Contra o vor disputa impotriva Turciei. “Poate ca am facut o greseala acceptand aceasta partida. Nu mai am timp deloc pentru antrenamente. Ma gandesc daca ar fi fost mai bine sa-i tin pe jucatori o saptamana in pregatire si sa disput un singur amical”, a spus Lucescu in Gazeta Sporturilor. Il Luce mai spune ca pentru el meciul cu Romania nu va fi o provocare, ci un simplu test.Instalat in vara pe banca nationalei Turciei dupa experienta esuata de la Zenit St.Petersburg, Lucescu senior a ratat calificarea la Cupa Mondiala din Rusia, obtinand doar patru puncte in patru meciuri. Meciul Romania – Turcia se disputa pe arena Dr.Constantin Radulescu din Cluj, joi seara, de la 20:15 la PRO TV.