FOTO. DISPERARE. Apel disperat: ”Nu lăsați Olimpia să moară!”

Conducerea, staff-ul tehnic, jucătorii au făcut astăzi un apel disperat către conducerea județului și municipiului Satu Mare, către suporteri și către cine se poate. Înaintea meciului de astăzi de acasă în compania celor de la Chindia Târgoviște (pierdut de sătmăreni cu 1 la 3), jucătorii Olimpiei au ieșit pe teren cu o banner pe care scria: ”NU LĂSAȚI OLIMPIA SĂ MOARĂ!”

Pe scurt, situației Olimpiei este foarte gravă. Banii dați de Primăria Satu Mare s-au terminat de mult. Clubul ar mai trebui să primească încă 500.000 de lei de la Consiliul Județean, însă acești bani nu pot fi dați din cauza faptului că cei din conducerea Olimpiei nu au depus documentele necesare în acest sens.

Astfel, în prezent, situația Clubului Olimpia pare fără ieșire. Pe lângă salarii restante de mai multe luni către jucători, clubul abia mai are bani de deplasări sau să organizeze meciurile de acasă.

Rezultatele extrem de slabe ale Olimpiei din ultima perioadă au îndepărtat și suporterii (câteva zeci la meciurile de acasă).

O parte dintre suporteri explică de ce s-au îndepărtat de echipă:

Zsolt Benke: ”Jucati fotbal și cechipa nu va muri!”

Misike Gorcsi Mihai: ”Daca n-aveti valoare de fotbaliști ce sa facem cu voi?”

Adrian Cărpineanu: ”E destul de penibil să ceri ajutor atâta timp cât tu, ca antrenor si jucător, nu ai făcut tot ce îți stă în putință!!! Sau măcar ce trebuia: Să joci fotbal corect si cinstit. Atât trebuia făcut si sunt convins că situația era altfel.”

Ciprian Daniel: ”Dupa meciurile de la Cluj, Miroslava, Oradea … nu stiu cum de mai aveti curaj sa cereti asa ceva … cand veti juca fotbal pe bune, chiar daca va fi in liga a IV-a voi reveni la stadion, pana atunci … pauza. In plus pe acest sezon abonamentul e platit, ca si cotizant mi-am facut datoria, ca si suporter m-ati dezamagit profund si nu sunt doar eu, se vede la numarul de suporteri care vin la stadion, numar care e tot mai mic …”

Ciprian Bretan: ”Trebuie puțină inconștiență măcar să spui că reprezinți Olimpia după cele întâmplate sezonul ăsta.”

Anthony Hrnk: ”Ați alungat ultrașii acm nu mai aveți nici o galerie sa va susțină!”

Voi ce părere aveți?