FOTO. Școlile implicate în concursul „Let’s Be Eco!”, premiate. Care sunt acestea

La începutul anului 2017, Garda Națională de Mediu, în parteneriat cu „Let’s Do It, România!”, a lansat concursul „Let’s Be Eco!”, competiție adresată unităților de învățământ din mediul rural, în scopul reutilizării resurselor și al protejării mediului înconjurător. În concurs s-au înscris 649 de școli din 41 de județe.

Printre câștigătorii acestei competiții se numără și trei școli din județul nostru, elevii acestora dovedind originalitate, ambiție și creativitate prin lucrările realizate.

Astfel, în data de 06.11.2017 , la Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Moftinu Mic a avut loc festivitatea de înmânare a premiilor, constând în 15 laptopuri care vor completa dotarea cabinetului de informatică. La eveniment au participat reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu Serviciul Comisariatul Județean Satu Mare, o parte din elevii care au realizat lucrările premiate, precum şi directorul Bonta Mihaela și coordonatoarea proiectului la nivelul unității – Olariu Kinga. În cadrul proiectului au participat 11 cadre didactice și 181 de elevi din ciclul primar și gimnazial al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Moftinu Mic.

Școala își propune să continue acest tip de acțiuni și pe viitor în scopul diminuării risipei prin consumul rațional al resurselor. Pe această cale, primarul comunei Moftin, David Gheorghe, a transmis felicitări tuturor celor implicați.

De asemenea, la data de 9 noiembrie, a fost premiată Școala Gimnazială Pișcolt, o altă câștigătoare a județului nostru, la care, emoția înmânării premiilor se putea citi atât pe chipul elevilor participanți cât și a cadrelor didactice implicate în proiect , a directoarei Erdei Liana, respectiv a d-nei Barna Irina– coordonatoarea proiectului. Entuziasmul realizărilor acestor elevi l-a cuprins și pe viceprimarul Kovacs Endre, reprezentant al autorităților administrației publice locale Pișcolt, care adresat cuvinte de mulțumire și de încurajare elevilor și cadrelor didactice.

Așteptați cu nerăbdare deopotrivă de către elevi cât și de către cadrele didactice, la data de 14 noiembrie a fost premiat și cel de al treilea câștigător din județul Satu Mare, anume Școala Gimnazială Doba. La eveniment au participat împreună cu gazdele noastre, directorul Potra Anca, respectiv Șandor Florica – coordonatoare proiect, dar și primarul Ghetină Mihai, respectiv viceprimarul Bartha Jozsef , care au adresat cuvinte frumoase elevilor și cadrelor implicate în acest proiect.