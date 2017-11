FOTOGALERIE. Orașul Ardud și satele aparținătoare, în plină modernizare. Lucrări în prag de iarnă

Conducerea Primăriei Ardud continuă lucrările de modernizare a orașuylui dar li a satelor aparținătoare. În prag de iară, au fost demarate o serie de lucrări astfel încât sezonul rece să nu creeze probleme la infrastructură.

Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, prezintă, succint, lucrăile care au loc în această perioadă la Ardud și localitățile din jur.

”Avem o serie de lucrări de pietruire și de asfaltări care se desfășoară în Ardud, Ardud Vii și Mădăras. Este vorba despre străzile Alba Iulia, Gheorghe Doja, Lăutarilor, Cărămidăriei, parcarea din zona centrală a orașului Ardud, la Ardudana. În perimetrul terenului de sport multifuncțional din curtea Liceului Tehnologic am amenajat, prin asfaltare, încă un teren, precum și zona adiacentă terenului.

Totodată, am făcut plombări și reparașii pe mai multe străzi din Ardud în așa fel încât peste iarnă să nu se degradeze și mai multe și să fie realizată protecția pe perioada rece a anului. Drumul comunal DC 30 Ardud – Ardud Vii a fost asfaltat și reparat.

În Mădăras, pe lângă lucrările care se realizează pe DJ 108 L, care este prcatic strada principală din sat, am mai efectuat lucrări la terenul de sport din curtea școlii pe care l-am asfaltat, apoi am făcut reparații și plombări pe strada Fericirii, în Mădăras. Totodată, am realizat o parcare în zona Grădiniței și a bisericii din localitate. Am mai realizat lucrări de pietruire pe strada Codrului și pe diverse alte străzi unde era necesar”, a precizat Ovidiu Duma.

Edilul șef spune că Primăria Ardud este pregătită pentru sezonul rece, deszăpezirile și întreținerea arterelor fără polei urmând să se facă, ca și în anii precedenți, în regim propriu.

”Acea firmă de deszăpezire și de intervenție suntem chiar noi, Primpria Ardud. În acest fel facem o economie substanțială la bugetul local pentru că avem în dosare autogreder, avem buldoescavator, ne-am aprovizionat cu nisip și cu sare. Cu personalul de la Primărie, la fel ca anii anteriori, suntem pregătiți pentru a interveni atunci când este nevoie și unde este nevoie”, mai spune primarul Ovidiu Duma.

Pe viitor vor exista și alte proiecte prioritare menite să aducă un plus de confort cetățenilor orașului Ardud, respectiv pentru fiecare localitate în parte.