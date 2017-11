FOTOGALERIE. Vizită surpriză la Prefectură. Profesori din patru țări

Şaptesprezece profesori din patru ţări au vizitat astăzi, 24 noiembrie 2017, sediul Instituţiei Prefectului –Judeţul Satu Mare.

Profesorii şcolilor din Turcia, Italia, Estonia şi Portugalia se află la Satu Mare pentru un schimb de bune practici în cadrul proiectului Erasmus Plus, cu titlul “ Teachers out, learners in” în partenerial cu Liceul de Arte “Aurel Popp” şi are ca scop înlocuirea metodelor convenţionale de predare-învăţare, cu predarea–invăţarea centrată pe elev.

Proiectul oferă profesorilor posibilitatea de a se forma și perfecţiona pentru noile tendinţe ale învăţământului European.

După salutul de bun venit, prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip le-a prezentat oaspeţilor pe scurt câteva date despre clădirea Palatului Administrativ şi specificul judeţului Satu Mare după care a apreciat implicarea atâtor ţări într-un schimb de experienţă şi accentul pus pe partea de e-learning pe care aceştia doresc să o implementeze şi care reprezintă nu doar viitorul educaţiei ci şi prezentul.

În cursul zilei de azi profesorii vor participa la un spectacol oferit de elevii Liceului de Arte “Aurel Popp” la Filarmonica Dinu Lipatti urmând ca mâine să viziteze zona Maramureşului.