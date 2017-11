FOTO/VIDEO. TRADIȚIE. Primii ”Ghiță” au căzut înainte de Ignat. De-abia acum începe

Ne apropiem vetiginos de sărbătorile de iarnă. Acest lucru se poate constat și din faptul că numărul porcilor sacrificați înainte de Ignat este în continuă creștere.

Astăzi, spre exemplu, în mai multe localități din județul Satu Mare, în curți sau în fața acestora, au putut fi văzuți mai mulți ”Ghiță” sacrificați înainte de Crăciun.

S-au făcut cârnați și caltaboși, s-a mâncat șoric pe săturate și s-a pus slănina și ”cioantele” la saramură.

Acesta este doar începutul. Se preconizează că, în acest an, în gospodăriile populației vor fi sacrificați circa 5.000 de porci grași, la care se mai adaugă peste 100.000 ce vor fi sacrificați în măcelării.

Pentru cei care vor să cumpere de la țărani un porc de Crăciun le putem spune că prețul este cuprins între 9 și 10 lei per kilogram, mult mai scumpi ca anul trecut (5-7 lei per kilogram). Nu este exclus ca înainte de Crăciun prețul porcilor de Crăciun să treacă de 10 lei per kilogram din cauza faptului că sunt foarte puțini porci de sacrificat.