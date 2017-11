În make-up nu se poate promova esteticul, decât prin simplitate, naturaleţe și bun simţ …

”Ladies and gentlemen’s, welcome to the – Tsev Dron Ed Atezag Agency … ” ”Bine ați venit doamnelor și domnilor la Agenția de știri – Tsev Dron Ed Atezag – vă spun Afdam șiii …” ”Cfaim! Avem deosebita plăcere și onoare ca-n această ediție să avem alături de noi o tânără sătmăreancă ambițioasă și talentată, care …” ”care, prin cele multe lucruri pe care o să ni le spună … în mod sigur o să ne îmbogățească codul genetic …” ”pardon, codul de bune maniere … Cfaime, ia mai lasă glumele deoparte …” ”Afdame, Afdame, suntem la început de săptămână și avem nevoie de o mică glumiță … ca să înceapă și iarba verde de acasă să mai crească.”

”Salutare Mihaela și welcome, … adică bine ai venit pe la noi în redacție. Cam cum te-ai descrie ca și persoană?” ”Salutare vouă, dar și cititorilor … Cred că mă prezint ca o persoană căreia i-a plăcut dintotdeauna domeniul frumosului, cu arta machiajului luând contact încă din adolescenţă. Machiajul, în special, a reprezentat şi reprezintă pentru mine o mare pasiune şi totodată o relaxare.

De la funcția de Expert Asistent, în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la vocația de make – up artist

”Dar înainte de toate, haide Afdame să punctăm câteva detalii din bogatul CV al invitatei noastre, pentru a ne pigmenta – să folosim un termen tehnic din domeniul machiajului, reportajul de astăzi. Cine începe … începi tu … sau?” ” ”Absolventă a Universității Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Litere, Secţia Engleză-Germană și a Universității “Vasile Goldiş”, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, actualmente masterand în domeniul Marketingul şi managementul firmelor la Universitatea “Vasile Goldiş” Satu Mare, fost Expert Asistent, în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Direcţia Programe cu Finanţare Externă, detaşat în cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare, Direcţia Dezvoltare Regională și Asistent Comercial la SC Autonet Import Romania SRL … ”fost Asistent universitar colaborator la Facultatea de Administraţie Publică a Universităţii ”Babeş – Bolyai”, Cluj Napoca, filiala Satu Mare, Curs de Limba Germană la studenţii din anul II …” domnișoara Mihaela Patricia Mock este recunoscută la ora actuală printre cei mai talentați artiști make – up din Ardeal și o voce de viitor din domeniu.”

Oferim zâmbete, nu doar înfrumuseţăm exteriorul

”Mi-a plăcut dintotdeauna domeniul frumosului, iar cu arta machiajului am luat contact încă din adolescenţă.” ”De când ai această pasiune?” “entru mine, machiajul a reprezentat şi reprezintă o mare pasiune şi totodată o relaxare. Am absolvit un curs de machiaj profesional; m-am perfecţionat continuu participând la workshop-uri şi seminarii cu personalităţi din acest domeniu: doamna Oxana Novacovici, doamna Oana Maria Borza, domnul Cristian Buca, domnul Alex Rădulescu, doamna Anca Pop, doamna Iana Wilkofer, unde am învăţat cele mai noi tehnici în domeniu, pregătindu-mă continuu.” ”E greu să practici o asemenea meserie?” ”Nu e greu când faci totul cu pasiune, dăruire şi responsabilitate, atunci când pui suflet şi dăruire, când pui în evidenţă trăsăturile unei persoane în aşa fel încât să îi placă şi să o faci să se simtă bine şi specială. Nu poţi să obţii acest lucru decât prin multă răbdare, perseverenţă şi dăruire, prin aceasta dăruim şi altor persoane ceva din sufletul nostru. Oferim zâmbete, nu doar înfrumuseţăm exteriorul ci şi atingem corzile sensibile ale sufletului.”

Când artiștii vorbesc …

”Se mai poate oare promova esteticul în make-up în aceste timpuri, ca răspuns la tendinţele modei progresiste și anacronice? Știm că una din tendințele omului contemporan este ca prin artă să se apropie de primar, de animalic … de instinct …” ” Valoarea nu poate fi promovată decât prin simplitatea, naturaleţea, bunul simţ și rafinamentul prin care noi am fost înzestrați prin Creație de Dumnezeu. Nu tot ce e la modă stă bine oricui. Nu trebuie exagerare în nimic. Orice modă e sezonieră, frumosul este permanent şi defineşte personalitatea fiecărui individ, a fiecărei persoane. Frumosul în make-up trebuie promovat prin bun gust, cât mai aproape de natural. Avem nevoie de tendinţe decente: sprâncene cât mai aproape de linia lor naturală, foarte puţin pensate şi cu atât mai puţin pigmentate sau tatuate. Genele artificiale nu prea se mai folosesc ajungând o mascara de calitate etc. Printr-o expresie a feţei naturală, ne-încărcată, machiajul accentuează frumuseţea naturală, o pune în evidenţă; şi să nu uităm: frumuseţea exterioară e mereu brăzdată de ochii privitorului. Aici stă arta make – up – ului: transmitem umanul luminos sau kitsch-ul întunecat? Și știți … nu e greu când faci totul cu pasiune, dăruire şi responsabilitate, când pui suflet.”

Valeriu Ioan