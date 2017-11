Inaugurare / Reţeta financiară pentru CSU Craiova

Constructia noului stadion din Craiova reprezinta o lovitura de imagine, dar si una financiara pentru clubul care activeaza in Liga 1. Marcel Popescu, presedintele celor de la CSU Craiova, a anuntat ca pana la ora inaugurarii noului stadion din Banie fusesera vandute aproximativ 8.000 de abonamente. Ceea ce inseamna ca CSU Craiova devine formatia cu cei mai multi abonati din Liga 1, asigurandu-si astfel la buget o suma deloc de neglijat, undeva la jumatate de milion de euro. CSU Craiova inaugureaza noul stadion din Banie, vineri seara de la 20:00, intr-un amical cu Slavia Praga. Biletele au fost scoase la vanzare inca de miercuri, iar cererea este una uriasa. Organizatorii preconizeaza ca amicalul cu Slavia se va disputa cu casa inchisa. Stadionul din Craiova a primit joi ultima autorizatie de care mai avea nevoie, dar si cea mai importanta, este vorba de avisul ISU, cel fara de care Arena Nationala a stat cu lacatul pus vreme de jumatate de an in urma incendiului din Colectiv.