La catedrala din Tăşnad se discută probleme importante pentru dumneavoastră!

Întotdeauna când în ţară sau judeţ sunt evenimente importante, emisiunea “Glasul bisericii” de la NVTV obişnuieşte să le comenteze prin prisma vederilor ortodoxiei, dându-le interpretarea cuvenită. O face prin bunăvoinţa a trei preoţi de prestigiu, care au răspuns invitaţiei noastre şi în 30 octombrie, deplasându-ne noi, cu camerele de luat vederi la Tăşnad, unde gazda primitoare, într-o catedrală cu care judeţul şi Episcopia se mândresc, nimeni altul decât părintele protopop Marian Crainic, însoţit de preotul Vasile Perşe de la Santău şi preotul Viorel Paşca din Satu Mare. Desigur, discuţiile s-au axat pe două evenimente de mare importanţă, cerându-le să-şi exprime părerea şi atitudinea de preoţi ortodocşi, care slujesc cu credinţă populaţia creştină, neamul şi ţara. O primă problemă dezbătută a fost vizita Patriarhului Kiril al Rusiei la Bucureşti, eveniment discutat pe tot globul, fiind o vizită cu totul aparte. Acesta devine, vrem – nu vrem, o vizită istorică, având o semnificaţie geopolitică, făcând şi o apropiere şi unire a bisericii ortodoxe, atât de puternice. S-a constatat că împărţim valorile ortodoxe, mai ales că multe sunt comune. De remarcat că PreaFericitul Daniel este invitat să întoarcă vizita, fiind aşteptat la Moscova, la înalta Patriarhie a Rusiei. Sigur, aceste vizite pot avea nişte culise, pe care le vom afla, dar este că această vizită a avut loc şi că invitaţia făcută PreaFericitului Daniel a fost acceptată. Discuţiile au fost multe, iar emisiunea "Glasul bisericii" s-a transformat în ecoul celor mulţi care au urmărit evenimentul, acestă vizită istorică! De remarcat că PreaFericitul Daniel este invitat să întoarcă vizita, fiind aşteptat la Moscova, la înalta Patriarhie a Rusiei. Sigur, aceste vizite pot avea nişte culise, pe care le vom afla, dar este că această vizită a avut loc şi că invitaţia făcută PreaFericitului Daniel a fost acceptată. Discuţiile au fost multe, iar emisiunea "Glasul bisericii" s-a transformat în ecoul celor mulţi care au urmărit evenimentul, acestă vizită istorică! A doua problemă-eveniment a constituit-o ziua de 25 octombrie – Ziua Armatei Române. De remarcat că PreaFericitul Daniel este invitat să întoarcă vizita, fiind aşteptat la Moscova, la înalta Patriarhie a Rusiei. Sigur, aceste vizite pot avea nişte culise, pe care le vom afla, dar este că această vizită a avut loc şi că invitaţia făcută PreaFericitului Daniel a fost acceptată. Discuţiile au fost multe, iar emisiunea “Glasul bisericii” s-a transformat în ecoul celor mulţi care au urmărit evenimentul, acestă vizită istorică! A doua problemă-eveniment a constituit-o ziua de 25 octombrie – Ziua Armatei Române. Sărbătoarea de la Carei a stat în centrul atenţiei invitaţilor la emisiune. Careiul a devenit, în fiecare an, centrul manifestărilor de cinstire a armatei române. S-a făcut un scurt istoric al existenţei armatei noastre, care de-a lungul existenţei sale a fost cea care a apărat poporul, norodul “care este suveran” cum spunea Î.P.S. Justinian ( Dumnezeu să-l odihnească!”). Întotdeauna armata română n-a atacat pe nimeni, ci a fost pusă în situaţia de a ne apăra de toţi care au trecut pe-aici cu gânduri nu tocmai bune. Şi, Doamne, câţi eroi avem de-a lungul istoriei noastre. S-a discutat şi necesitatea de a avea armată, unde se învaţă multe lucruri: punctualitate, seriozitate, respect, dragoste faţă de ţară, neam şi popor, de adevăr şi dreptate. Dacă privim la ce se întâmplă azi, vedem că se depune jurământ de la consilierul local din comune şi până la preşedintele ţării. În niciunul nu întâlnim : “Îmi voi sluji ţara şi poporul cu preţul vieţii mele!” De ce? A dispărut cuvântul “patrie” şi derivatele acestuia! Oare, întâmplător nu se mai predă “Scrisoarea III” a lui Eminescu? Copii de clasa a VI-a ştiau ce înseamnă patriotism, ştiau să-i caracterizeze pe cei doi (Mircea şi Baiazid) şi să scoată ceea ce-i diferenţiază pe aceştia. Sunt în judeţ ofiţeri cu demnitate, bravi, care au slujit în armată aşa cum s-a cerut şi cum le-a dictat conştiinţa. N-am auzit de ei la Carei, n-am văzut pe col. Vasile Rus de la Roşiori, dar am văzut casa lui transformată în muzeu, am văzut troiţa şi cele trei monumente cu plăci de marmură în memoria oştirii române, a eroilor, grup statuar executat din pensia lui! Felicitări domnule col. Vasile Rus! Dacă n-u făcut-o primarul, consilierul local şi conducătorii de la judeţ, vă rog să-i iertaţi, o facem noi prin acest ziar şi prin emisiunile NVTV. Noi ştim să apreciem valorile chiar dacă sunt în viaţă! Astefel de oameni nu trebuie să fie neglijaţi! Treziţi-vă conducători de tot felul şi apreciaţi ce-i bun în jurul vostru! Nu numai ce faceţi voi este bun, mai sunt lucruri demne de prezentul ce-l trăim şi nu le ocoliţi, cunoaşteţi-le, că asta-i menirea vostră! S-a discutat despre armata care ne apără. Înainte fiecare judeţ avea armată şi la o simplă chemare era gata să-şi apere poporul! Azi, Doamne fereşte, în judeţul nostru, cine ne-ar apăra? De unde-i luăm pe bravii ostaşi instruiţi pentru aşa ceva? Cu două rachete cumpărate pe bani mulţi nu cred că putem să ne apărăm judeţul, ţara, poporul! Nu ştim ce lege este ca, la o sărbătoare atât de importantă ca şi cea de la Carei, oaspeţii să nu fie auziţi rostind un cuvânt despre armată, ţară şi popor! Şi au fost trei oameni de primă mărime! S-a discutat şi despre predicile din finalul slujbei în bisericile ortodoxe. Ele trebuie să se axeze şi pe latura educativă: comportament, respect pentru înaintaşi, pentru cultul eroilor, despre sentimentul care ne uneşte în cuget şi simţire, în dragoste de ţară! În predică 5 minute să fie acordate copiilor, să nu ne fie teamă de nimic şi de nimeni – toate sunt spre binele nostru. Pripoană ce se exercită asupra bisericii ortdoxe române este împotriva poporului, că biserica este poporul, fără el biserica n-ar exista! O astfel de predică am auzit la hramul “Sf. Dimitrie” a bisericii din Tur – Negreşti, făcută de consilierul Eparhial Zigărean Virgil. A fost ceva înălţător! Am aflat că Hristos nu ne cere să murim pentru El, ci întru Hristos! Să nu uităm de unde am plecat, cine suntem, ce limbă vorbim, ce ne uneşte, ce ne ţine puternici pe acest pământ! Cam aşa s-a discutat şi vă invit să urmăriţi La NVTV, emisiunea, duminică 17.00, luni 14.00, miecuri 11.00!

Teodor Curpaş