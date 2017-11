La muncă, nu la…

Ideea primăriei de a-i scoate la muncă pe zece dintre asistații sociali plătiți din banii sătmărenilor a fost salutată imediat pe rețelele sociale. Pe lângă mesaje care mai de care mai mobilizatoare am găsit și câteva sugestii, unele trimise sub formă de fotografii. Iar un sătmărean ne-a trimis chiar o fotografie din buricul târgului unde a găsit aruncate gunoaie și pe unde sătmăreanul zice că ori trimitem asistații sociali să facă ordine ori mai degrabă am găsi persoana care a confundat strada cu pubela. Sau, ca varianta c…am găsi proprietarul și l-am pune să-și facă ordine pe teren. Că prea seamănă cu o minigroapă de gunoi în buricul târgului!