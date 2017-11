La un punct de primăvara europeană

“Au castigat ultimele doua meciuri de campionat. Ei au jucatori de la mijloc in sus care pot face diferenta si de asta spun ca ne asteapta un joc foarte greu maine seara (joi de la 22:05 la PROTV si Telekom Sport 1). In meciul tur am avut unele probleme pe faza defensiva si am incercat sa la reglam. Trebuie sa punem mai multe probleme pe faza ofensiva, pentru ca cei de la Beer Sheva vor veni sa castige meciul. Au nevoie de cele trei puncte si va fi un meci diferit”, a spus Dica. “Schimbari in echipa vor fi cu siguranta pentru ca am schimbat mereu. Jucam la trei zile, campionatul este important, Europa League la fel, vor fi schimbari. Voi schimba mai multi jucatori fata de meciul de la Craiova. Daca eu spun ca vor fi schimbari in echipa…n-am schimbat jucatori ca n-au dat randament, am schimbat pentru ca sunt foarte multe meciuri si riscam accidentari”, a adaugat tehnicianul celor de la FCSB. FCSB are nevoie de un punct pentru a fi sigura de calificarea in faza urmatoare a Europa League, dar Dica nu vrea sa se gandeasca deja la posibilul urmator adversar din saisprezecimi. “Deocamdata nu ne gandim la adversarul pe care l-am putea intalni in primavara europeana, ne gandim sa obtinem victoria joi seara si sa ne calificam”, spune Dica.

Grup unit “Cand am venit la echipa am spus ca vreau sa fac un grup unit aici la Steaua si la Severin am vazut lucruri care imi dau incredere pentru viitor. Il vad pe Nita ca face un sprint de 70 de metri sa se bucure cu baietii. In minutul 50 si ceva l-am schimbat pe Bizonul dupa ce marcase si la golul de 5-2 a sarit de pe banca sa se bucure. L-am schimbat pe Budi dupa o evolutie foarte buna si la golul de 4-2 s-a bucurat ca un copil”, a tinut sa remarce antrenorul ros-albastrilor. Dica nu va putea conta pe sarbul Planic in centrul defensivei, unde va avea de ales intre Momcilovic si Larie pentru a face cuplu pe axul central alaturi de Balasa. Planic este asteptat sa revina pe teren la meciul de campionat cu Concordia Chiajna din etapa urmatoare.