O primă ediție reușită a Cupei Lions

Prima ediție a Cupei Lions a adus la start 124 de mici șahiști. Competiția organizată la finele săptămânii trecute la Liceul Teoretic German Johann Ettinger din Satu Mare s-a bucurat de un real succes.

Turneul A a fost dedicat şahiştilor sub 14 ani şi s-a întins pe durata a trei zile. Au fost în concurs 25 de copii de la CS Voinţa Satu Mare, Unio Satu Mare, Cluj-Napoca, Turda şi Târgu Mureş. După disputarea celor șapte runde, cel mai bun s-a dovedit a fi Sebastian Dumitru Coroian de la CS Voinţa. Acesta a strâns 6,5 puncte şi a fost urmat de Vlad Chira (Cluj-Napoca) cu 5 puncte şi Dragos Pataki (Turda) cu 5 puncte. S-au împărţit cupe, medalii, diplome, materiale de şah şi menţionăm că fondul total de premiere a fost de aproximativ 5.000 lei. Duminică s-au organizat alte două competiţii pentru şahişti începători/ nelegitimaţi din Satu Mare, Turţ, Tăşnad, Carei, Lucăceni, Medieşu Aurit, Baia Mare, Şimleu Silvaniei, Sighetu Marmaţiei, Turda şi Cluj-Napoca. La Turneul B (sub 8 ani) s-au înscris 49 de sportivi, iar la Turneul C (peste 8 ani) au jucat şah 50 de sportivi.

RezultateleTurneul BBăieţi 8 ani: locul 1 – Andrei David (Unio), 2 – Ayan Balaj (Unio), 3 – Vlad Timiş (Baia Mare);Băieţi 6 ani: 1 – David Hejja (Unio), 2 – Mate Katona (Tăşnad), 3 – Alex Maier (Unio);Fete, 8 ani: 1 – Sara Cismas-Petrean (Unio), 2 – Adela Pop (Baia Mare), 3 – Ana Petcu (Baia Mare);Fete, 6 ani: 1 – Johanna Zvenyak (Unio), 2 – Siena Goloman (Unio), 3 – Ina Petcu (Baia Mare).Turneul CBăieţi U14: 1 – Gabriel Tăbăcaru (Voinţa), 2 – Tamas Kiss (Baia Mare), 3 – Tudor Purghe (Şimleu Silvaniei);Băieţi U10: 1 – Bogdan Moldovan (Voinţa), 2 – Benjamin Steib (Voinţa), 3 – Antonio Bonte (Şimleu Silvaniei);Fete U14: 1 – Lorena Paşca (Unio), 2 – Larisa Matiţa (Turţ), Sara Sabou (Şimleu Silvaniei);Fete U10: 1 – Rafaela Pop (Unio), 2 – Simina Tarţiu (Turţ), 3 – Alexandra Ticovan (Unio).Şahişti din mediul rural: 1 – Cătălin Ban (Medieşu Aurit), 2 – Tudor Iederan (Medieşu Aurit), 3 – Alexandru Şugar (Medieşu Aurit). Aici s-au oferit cupe, medalii, diplome, iar toţi participanţii la Cupa Lions au primit diplome de participare.

“Este un prim turneu de şah organizat din suflet în special pentru promovarea tinerelor talente. Ideea ne-a venit după ce şi colegii din ţară au organizat astfel de competiţii. Trebuie promovat sportul la Satu Mare, mai ales că rezultatele sportivilor obţinute la diverse competiţii ne fac să fim mândri că suntem sătmăreni. Am avut şi Crosul Inimă de Leu, cel care reprezintă tot o acţiune naţională şi prin care se urmăreşte promovarea sportului în rândul tinerilor, pentru sănătatea organismului şi sănătatea inimii. Ne gândim să promovăm şi scrima sătmăreană. Vom găsi o modalitate pentru că şi acolo sunt rezultate excelente”, a declarat Paul Petruca, preşedintele Lions Club Someş Satu Mare.

Turneul a fost organizat de CS Voinţa Satu Mare, cu sprijinul Lions Club Someş Satu Mare, al Consiliului Judeţean Satu Mare şi în parteneriat cu Liceul Teoretic German Johann Ettinger .Felicitări se cuvin a fi adresate și inimoșilor Ciprian Muntean, Zoltan Pal, Mircea Sălăjan și Adrian Griga.