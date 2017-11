Olimpia, la ora justificărilor!

Conducerea clubului Olimpia a susținut ieri după amiază o conferință de presă prin care a încercat să lămurească o parte dintre acuzațiile apărute la adresa clubului în ultima perioadă.

Președintele Merkli Istvan, antrenorul Ritli Zoltan, economistul Cosmin Miclăuș, directorul Dani Pașca si căpitanul Florin Mureșan au vorbit pe rând despre situația de la echipă…Una deloc roz . Din capul locului președintele Merkli a amintit că nu s-a reușit strângerea sumei de 25000 lei pentru plata restanțelor către foștii jucători, Anca Trip și Voicu. ”Azi ( n.r. ieri) a expirat termenul dat de FRF așa că dacă nu am plătit vom fi depunctați. Două puncte cu alte două…Și urmează alte cazuri pe rol la comisii. Iar dacă vom fi blocați și la transferuri nu prea văd ce strategii să adoptăm de la iarnă” a spus evident trist președintele Merkli. Acesta a explicat că de când a preluat el clubul s-au cheltuit 180.000 lei și în 11 etape s-au acumulat 13 puncte. ” Numai noi știm cum am mers până aici. Nu e adevărat că deconturile nu s-au depus la Consiliul județean. Avem dovada că actele au ajuns la ei doar că din cele 700.000 lei primite doar pentru 520.000 lei s-au acceptat deconturile. Dacă primeam ultima rată de la Consiliul județean puteam termina măcar anul fără depunctări” a mai spus Merkli. De asemenea oficialii Olimpiei au ținut să lămurească și situația fostului antrenor, Tibi Selymes. ” A primit 20.800 lei și ar mai avea de luat cam tot atât. Nu e adevărat că i-am dat toți banii. Sunt restanțe la jucători din august iar unii mai vechi mai au și două luni neplătite de anul trecut. Plus antrenorii de la juniori care n-au primit salarii din iunie” a mai precizat președintele Merkli. Economistul clubului, Rareș Miclăuș a lămurit și situația fostului președinte, Karda Attila. De șase zile lui Karda i-a fost reziliat contractul. Nu mai e la club, doar că acesta a plecat cu banii luați, la zi! Vestea cea mai proastă a venit de la directorul sportiv, Dani Pașca. Acesta a recunoscut că dacă până joi la ora 16 nu se plătește restanța de 3910 lei la baremurile de la meciul cu Chindia echipa nu va fi programată pentru meciul de sâmbătă cu Metaloglobus. Un observator și un asistent de la meciul cu Târgoviște au acceptat să plece acasă fără bani. ” Am dat doar ce-am strâns din bilete și sponsorizări!” a spus Pașca. Cât despre meciul cu Metaloglobus…Jucătorii vor intra pe teren doar că mulți dintre ei nu s-au mai antrenat zilele astea. Nu mai sunt bani de navetă, de chirii…e jale mare. Despre viitor…puține vești bune. Cu datorii de peste 1,9 milioane lei și cu depunctări ce vor urma pe bandă rulantă sunt slabe șanse ca echipa să termine sezonul..Asta numai dacă nu va apărea o soluție miraculoasă. Cât despre vinovați…Karda Attila pare a fi cel care e arătat tot mai des cu degetul. ” Ne-a închis ușile către sponsori, n-a plătit la timp contractele, nu se ajungea la depunctări…Management dezastruos” au punctat oficialii Olimpiei. Din păcate, mult huliții ziariști au cam avut dreptate. Se potrivește, din nefericire, vorba cu…așa pățești când ”dai briciul pe mâna maimuței. Riști să te tai”.

Florin Mureşan