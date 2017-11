Primarul din Beltiug – cu gânduri pentru prezent și viitor!

Pentru mine, realizator de emisiuni TV, este o mare plăcere să discut în fața camerelor de luat vederi sentimente de aleasă prețuire și sinceră admirație primarului din comuna Beltiug, domnul Bartok Gurzău Ioan, cu ocazia unei emisiuni televizate cu un scop cu totul aparte. Desigur, nu este la prima emisiune și, de data aceasta, am abordat discuția cu frumosul peisaj coloristic de pe peretele de intrare, presărat cu câteva poze în care protagoniști sunt președintele țării și primarul Beltiugului. Desigur, poze în diverse ipostaze și în diverse locuri în care s-au întâlnit, dovedindu-se o frumoasă apropiere și un respect reciproc.

Desigur, poze în diverse ipostaze și în diverse locuri în care s-au întâlnit, dovedindu-se o frumoasă apropiere și un respect reciproc.M-a interesat, în mod deosebit, dacă primarul Bartok cunoaște modalitățile în care locuitorii celor șase sate aparținătoare Beltiugului își procură salariul sau își îmbogățesc venitul pentru a-și întreține familiile.Nu întâmplător, domnul Bartok a fost director economic, timp de opt ani, la Primăria din Ardud, oraș care cunoaște o frumoasă creștere a nivelului de trai și cultural al populației. Vorbește frumos domnul Bartok despre activitatea de la Ardud și admiră realizările de acolo. Îmi aduc aminte de versurile lui I. Nenițescu, atunci când se vorbește de Beltiug și de orașul medieval Ardud: ”Acolo unde dorul de moșie/ Întotdeauna drept a stat/ Și bărbăteasca vitejie/ A-mpodobit orice bărbat”.

Oricum, domnul Bartok s-a afirmat cu mare succes în conducerea comunei și pe tărâmul atât de absurd al politicii, făcându-i și pe viceprimarul primăriei, și pe secretar, și pe membrii Consiliului Local să facă, ajunşi acolo, politica localității, să slujească cu credință, conform jurământului depus, poporul care i-a ales. Primarul Bartok Gurzău Ioan n-a uitat o clipă că poporul este suveran, poporul trebuie să însemne totul, el alege și …. el culege ce a semănat! Invocând meritele lui Bartok, am constatat că știe, cu lux de amănunte, totul despre asociațiile de tot felul de pe raza comunei, despre societățile comerciale, depozite de materiale, societăți agricole și economice care au angajat, în afara celor care fac naveta la Satu Mare, 300-350 de muncitori, cu carte de muncă și cu toate drepturile unui angajat, alături de obligațiile angajatorului. Mi-a dat exemplu firma ”Hetei”, un SRL cu nume și cu renume, cu un om care duce fala comunei, județului și țării în lumea largă. De ce? Este omul care cultivă peste 600 de hectare de pământ, cu rezultate de excepție prin recoltele dobândite, oferind proprietarilor de pământ tot ce se prevede în contract. Are utilaje performante, dirijate de 16 meseriași, care au făcut școală în acest sens, manevrându-le cu pricepere, așa cum arată computerul cu care fiecare tractor este dotat. Cu câtă mândrie vorbește domnul Hetei despre acest progres făcut în cultivarea pământului, exact cum vorbește despre cantitatea și calitatea vinurilor produse la firma sa! O recunosc specialiștii țării și cei din Occident, domnul Hetei fiind invitat la marile concursuri de la care s-a întors cu medalii de invidiat. Când vorbești cu domnul Hetei ți se pare că totul este atât de simplu, că totul merge atât de ușor. Da! Așa este. Peste tot a introdus tot ce este nou și performant, până și foarfecele mecanice de tuns via, mașinile care prelucrează pământul pentru o bună întreținere a viței de vie, disciplina angajaților și sezonierilor, care lucrează cu atâta dăruire știind că vor fi și plătiți, lucru adevărat. Doamne, ce om minunat este acest Hetei! Păcat că nu-l apreciem la adevărata lui valoare. Poate și noi, presa, trecem superficial pe lângă acest om, în fața căruia suntem obligați să ridicăm pălăria! Sigur, primarul a povestit despre fiecare localitate, cu asociațiile și firmele care funcționează acolo, amintim societatea agricolă Alfa, SC Unirea SRL din Giungi, SC Telagra SRL, cu punct de lucru la Ghirișa, sau SC Weingut-Brutler, SC Biodantera SRL din Rătești, depozitul de materiale de construcții, AF Rișt Ioan, Fabrica Ardudana cu depozitul de cherestea, ”Popenmeier” SRL, cu magazine la Beltiug, Acâș, Supur și Șandra, SC Santec SRL – o firmă comercială prosperă, SC Pekh SRL, cu stație de carburant și produse petroliere, SC ”Pompe funebre”, firmă care oferă toate serviciile, ajutând familiile cu probleme atât de triste, care trebuie să știe că și moartea face parte din viață! Ce mi s-a părut aparte la primarul Bartok Gurzău Ioan a fost gândul său pentru viitorul comunei, dorind ca Beltiugul să rămână pe podium din toate punctele de vedere. Acest primar tot timpul a vorbit despre oameni, despre familii, despre copii și se gândește mereu la toate categoriile sociale de acolo. Am văzut situații clare, realizate cu Centrul de Statistică, privind toate datele ce te-ar interesa, inclusiv recoltele la hectar, comparativ cu anii precedenți. El știe exact ce te interesează, știe, aș exagera, chiar ce gândesc oamenii! Am rămas impresionat de felul cum s-a prezentat la discuția televizată acest om ce-și merită titlul de primar. Este, pentru mine și pentru dumneavoastră, un primar model – de fapt camera de luat vederi nu minte! Mi-a plăcut faptul că domnul Bartok știa precis firmele cu capital românesc, pe cele cu capital străin sau pe cele cu capital mixt. Poate, de aceea mi-a dat un exemplu de luat în seamă pentru viitorul apropiat, cel al fermei piscicole cu peste 10 milioane de euro investiții (6 milioane de euro de la UE și 4 milioane de euro ale unui investitor din Israel) după un proiect realizat, identic, la New York de un proiectant român. Această firmă va intra în curând în funcțiune și va angaja peste 100 de oameni, firma fiind și pentru distribuirea peștelui și pentru realizarea diverselor conserve de pește. Iată, Beltiugul crește zi de zi, iar grija față de om este preocuparea de bază a primarului, a celor din primărie și a Consiliului Local. Îi felicit pentru atitudinea lor, pentru grija față de cei care i-au ales, pentru bunul simț care domnește la Beltiug! Rămâne un om însetat de cunoaștere și adevăr, purtând în caracter noblețe, în suflet lumină, pace și dreptate, oferind poporului mai mult decât acesta a visat!