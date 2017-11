Primul aragaz de gătit la abur, din lume, produs în Satu Mare

Electrolux a început să producă la fabrica sa de la Satu Mare primul aragaz din lume cu funcție de gătit la abur – o tehnologie specifică, până acum, doar cuptoarelor incorporabile. Astfel, consumatorii se vor putea bucura de beneficiile funcției PlusSteam, care presupune păstrarea valorilor nutritive ale alimentelor, versatilitate și economisirea timpului de gătire a preparatelor. Proiectarea aragazului a durat aproximativ 1 an, având la bază o analiză atentă a nevoilor consumatorilor și a preferinţelor acestora. Producția a început în septembrie 2017, iar până în prezent au fost realizate câteva mii de produse la fabrica Electrolux din Satu Mare. Gama de aragazuri PlusSteam este disponibilă în varianta cu gaz sau electric, precum și în diferite forme de funcționare a plitelor: pe gaz, cu inducție sau vitroceramice. "Inovația este unul dintre cele mai importante elemente din ADN-ul brandului Electrolux, iar aragazul PlusSteam este o dovadă în acest sens. Ne bucurăm că am produs la Satu Mare aragazul cu funcție de gătit la abur – o premieră mondială – și că am reușit să le oferim clienților noștri posibilitatea de a experimenta și mai mult în bucătărie. Folosit pentru prima dată in bucătăriile profesionale, aburul este extrem de apreciat în gastronomie și suntem convinși că funcția PlusSteam a noului aragaz Electrolux va fi apreciată de consumatori pentru versatilitatea sa" a declarat Carmen Georgescu, Communication & Marketing Manager Electrolux România. Cel mai nou aragaz Electrolux – PlusSteam – aduce un plus de valoare pentru bucătăria tradițională și ajută la extinderea varietăţii de rețete care pot fi preparate acasă, la aceleași standarde ca în bucătăriile profesionale. Aragazul se remarcă prin versatilitate, oferind consumatorului posibilitatea de a pregăti uşor chiar și produse de patiserie, pâine sau cozonac. Inovația PlusSteam contribuie la dospirea aluatului la o temperatură controlată, într-un mediu ferit de curenți, favorizând obținerea unui interior pufos și a unei cruste crocante pentru orice produs de patiserie. În plus, datorită cantității adecvate de abur, produsele gătite cu PlusSteam se vor pregăti uniform, cu o aromă și o textură specială, păstrându-și mai bine valorile nutritive.