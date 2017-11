Primul aragaz din lume cu funcție de gătit la abur se produce la Electrolux Satu Mare

Electrolux a inceput sa produca la fabrica sa de la Satu Mare primul aragaz din lume cu functie de gatit la abur – o tehnologie specifica, pana acum, doar cuptoarelor incorporabile. Astfel, consumatorii se vor putea bucura de beneficiile functiei PlusSteam, care presupune pastrarea valorilor nutritive ale alimentelor, versatilitate si economisirea timpului de gatire a preparatelor. Proiectarea a durat 1 an Proiectarea aragazului a durat aproximativ 1 an, avand la baza o analiza atenta a nevoilor consumatorilor si a preferintelor acestora. Productia a inceput in septembrie 2017, iar pana in prezent au fost realizate cateva mii de produse la fabrica Electrolux din Satu Mare. Gama de aragazuri PlusSteam este disponibila in varianta cu gaz sau electric, precum si in diferite forme de functionare a plitelor: pe gaz, cu inductie sau vitroceramice. Iar prețul este accesibil tuturor, cel mai ieftin aragaz cu abur costă 1.200 lei. “Inovatia este unul dintre cele mai importante elemente din ADN-ul brandului Electrolux, iar aragazul PlusSteam este o dovada in acest sens. Ne bucuram ca am produs la Satu Mare aragazul cu functie de gatit la abur – o premiera mondiala – si ca am reusit sa le oferim clientilor nostri posibilitatea de a experimenta si mai mult in bucatarie. Folosit pentru prima data in bucatariile profesionale, aburul este extrem de apreciat in gastronomie si suntem convinsi ca functia PlusSteam a noului aragaz Electrolux va fi apreciata de consumatori pentru versatilitatea sa”, a declarat Carmen Georgescu, Communication & Marketing Manager Electrolux Romania.

Beneficii pentru bucătăria tradițională Cel mai nou aragaz Electrolux – PlusSteam – aduce un plus de valoare pentru bucataria traditionala si ajuta la extinderea varietatii de retete care pot fi preparate acasa, la aceleasi standarde ca in bucatariile profesionale. Aragazul se remarca prin versatilitate, oferind consumatorului posibilitatea de a pregati usor chiar si produse de patiserie, paine sau cozonac. Inovatia PlusSteam contribuie la dospirea aluatului la o temperatura controlata, intr-un mediu ferit de curenti, favorizand obtinerea unui interior pufos si a unei cruste crocante pentru orice produs de patiserie. In plus, datorita cantitatii adecvate de abur, produsele gatite cu PlusSteam se vor pregati uniform, cu o aroma si o textura speciala, pastrandu-si mai bine valorile nutritive. Mai mult, aragazul Electrolux PlusSteam permite conservarea diferitelor alimente pentru perioada iernii. Cuptorul ajuta la sterilizarea rapida a borcanelor pentru conservarea muraturilor, zarzavaturilor sau fructelor pe timp de iarna, eliminand microorganismele care ar putea dauna procesului de conservare. In completare, dupa adaugarea continutului in borcanele sterilizate, aburul gateste continutul in cazul compoturilor sau legumelor crude. Pentru a oferi consumatorilor o solutie pentru obtinerea unor gustari sanatoase, preparate rapid in casa, aragazul Electrolux PlusSteam dispune si de o optiune de deshidratare a legumelor si fructelor. „Odata cu evolutia tehnologica, piata electrocasnicelor are un potential tot mai mare de crestere, astfel ca prioritatea noastra este de a dezvolta produse care sa raspunda nevoilor consumatorilor cu solutii practice si inovatoare. Suntem mandri ca fabrica Electrolux din Satu Mare a contribuit la dezvoltarea acestui produs unic pe piata internationala si ca am putut adapta in premiera, functia PlusSteam la gama noastra de aragazuri”, a declarat Dietmar Bloemer, directorul fabricii Electrolux din Satu Mare.

De 20 de ani, Electrolux la Satu Mare În acest an se împlinesc 20 de ani de când Electrolux a preluat fabrica de la Satu Mare . Iar tot luna vitoare va mai fi un motiv de sărbătoare pentru cei 490 de angajați ai fabricii Electrolux Satu Mare. Se va ajunge la produsuul 1 milion din acest an fabricat la Satu Mare. Invitații de ieri de la prezentarea noului produs Electrolux au avut parte și de un tur al fabricii în care au putut cunoaște modalitățile și condițiile în care sunt fabricate aparatele de uz casnic de la Satu Mare. Iar la final invitații au avut parte și de o demonstrație în bucătărie în care au putut face diferența între o pâine coaptă la abur și una făcută tradițional…