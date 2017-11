Probleme mari la Olimpia

Se stie ca gruparea fanion a judetului se confruntă cu mari probleme financiare, cu restanţe mari la salarii, iar jucătorii au ales să protesteze în acest fel pentru a sensibiliza opinia publică, dar şi Consiliul Judeţean. Consiliul judetean este membru cotizant al clubului, iar prin statut ar avea obligaţia să vireze o anumită sumă de bani în conturile clubului, în momentul de faţă fiind vorba de o ultima transe pe 2017 de 500.000 lei, sumă cu care Olimpia ar supravieţui poate până la finalul sezonului de toamnă. Ieri a avut loc o şedinţă cu membrii Consiliului Director de la club, alături de comisia de sport din cadrul CJ, preşedintele CJ – Pataki Csaba. Dar CJ refuză să vireze banii Olimpiei pe motiv că s-a schimbat legislaţia şi că nu mai există o cale legală pentru finanţare. Zilele următoare vor urma alte şedinţe, vor fi consultaţi jurişti pentru a se găsi o cale. Ar mai fi si solutia aparuta in ultimele zile… Un investitor surpriza la club. Acesta ar fi dispus sa preia 50% din club cu conditia ca Primaria si Consiliul judetean sa ramana in asociere. Olimpia joaca sambata acasa, de la ora 11, cu Ripensia iar suporterii adevarati sunt asteptati sa vina in numar mare la stadion pentru a ajuta la greu, macar prin cumpararea unui bilet, gruparea fanion a judetului.