Probleme mari și la Unirea Tășnad

Din păcate nu doar gruparea fanion a Sătmarului, Olimpia Satu Mare, trece printr-o perioadă dificilă ci și reprezentanta județului în Liga a 3-a, Unirea Tășnad, se confruntă cu probleme financiare. În ciuda evoluțiilor bune din această toamnă, conducerea clubului nu a reușit să convingă autoritățile locale să finanțeze echipa. Problemele se leagă de actele depuse de Unirea pentru afilierea la FRF. Acum finanțarea pare că depinde de răspunsul ce va veni de la Casa Fotbalului. Până atunci însă președintele clubului, Zsido Lorant, a ținut să facă unele precizări pe pagina de facebook a Unirii. ”Dorim sa linistim putin apele, si sa va informam ca dupa sedinta de consiliu de azi (de marti) unde s-au discutat mai multe probleme in ceea ce priveste finantarea echipei noastre s-au mai solicitat pentru dosarul de finantare unele acte care se incearca a se obtine in cursul zilei de maine. Nu s-a pierdut speranta obtinerii finantarii, iar cu aceasta ocazie s-a reusit lamurirea unor aspecte impreuna cu factorii decidenti din executivul Primariei, respectiv secretar, jurist, contabil sef, primar. Acestia au manifestat intelegere fata de situatia expusa, dar au mai solicitat acte in completarea dosarului de finantare pentru ca intreaga procedura sa aiba un caracter de legalitate. Din pacate promisiunea faptului ca pe data de 20 noiembrie se va rezolva problema finantarii a agitat putin spiritele si principala problema actuala este disponibilitatea jucatorilor de a se mai antrena si a se prezenta la meci. Avem incredere inca, in faptul ca pana la urma se va gasi o solutie rapida pentru ca echipa noastra sa poata fi finantata iar semnalele de dupa sedinta de consiliu au fost pozitive”, se arată în comunicatul semnat de presedintele celor de la Unirea Tășnad, Zsido Lorant. Se pare că unii dintre jucători și-au cam pierdut răbdarea și își caută de lucru prin alte părți. S-ar putea chiar ca aceștia să nu se prezinte la teren , în semn de protest față de situația de la club și să nu joace în meciul de sâmbătă cu Industria Galda.