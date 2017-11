Proiectele prin PNDL1 din județ se află într-un stadiu avansat de execuție, potrivit conducerii CJ

Conducerea Consiliului Județean Satu Mare a dat asigurări că proiectele finanțate prin PNDL1 se află într-un stadiu destul de avansat de execuție, multe dintre acestea urmând să fie finalizate chiar în acest an. Atât președintele Pataki Csaba, cât și vicepreședintele Ioan Rus au prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, satdiul implementărilor acestor proiecte.

Încă de la începutul întâlnirii cu presă, președintele Pataki a precizat că dorește să informeze corect cetățenii din județul Satu Mare.

”Odată cu preluarea mandatului meu de președinte al Consiliului Județean, am preluat și 16 contracte finațate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, adică PNDL1, care se aflau în diverse stadii de implementare: unele în execuție, dar altele erau în contestare, în refacerea de soluții tehnice, proiectele tehnice erau într-o stare nu foarte bună, și din cauza asta am avut multe bătăi de cap până am semnat primul contract”, a arătat, în deschiderea conferinței de presă, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba.

De asemenea, și vicepreședintele Ioan Rus a arătat că proiectele derulate prin PNDL 1 au avut o serie de probelme de natură tehnică, de neconcordanță între documentația inițială și starea de fapt din teren, ori situații în care UAT-urile au dezvoltat alet investiții, care au necesitat refacerea documentațiilor.

Consiliul Județean are, în total, 850 de km de drumuri județene de gestionat. Dintre acestea, prin PNDL 1, a fost modernizat în totalitate drumul Pir-limita de județ, drumul Căuaș-Ady Endre, modernizarea drumului Bârsăul de Sus – Fărcașa (MM), acestea fiind finalizate în proporție de 100%, la care se mai adaugă Școala incluzivă de pe strada Botizului.

În continuare, Pataki a prezentat contractele finalizate în procent de peste 70% acestea fiind drumul spre Potău, drumul și tot ce înseamnă instalația de la Luna Șes, tronsonul Craidorol-Țeghea – Mihăieni, și drumul Supuru de Jos-Sechereșa, unde partea carosabilă s-a finalizat în această săptămână.

De asemenea, mai sunt patru contracte care au un grad de sub 50% de realizare, dar practic stadiul fizic este mult peste ceea ce există pe hârtie. Este vorba despre DJ 108l Tășnad-Craidorolț-Terebești-Gelu-Mădăras, DJ 195 D, tronsonul Acâș-Mihăieni, precum și Tășnad- Santău-Cherăușa-Dindești-Tiream-Carei-Berveni- granița cu Ungaria, un tronson de circa 60 de km, și un tronson de circa 50 de km DJ 193 Satu Mare-Amați-Tătărești-Homoroade, Solduba-Hodișa-Socond.

Practic, potrivit celor spuse de vicepreședintele Rus, din 12 investiții prin PNDL1, șapte au condiții de a fi finalizate în acest an.

Pe lângă drumurile modernizate prin PNDL, au fost efectuate și reparații de drumuri județene, contractul fiind semnat în 24 iunie 2017. De atunci au trecut 108 zile, timp în care au fost reparați 143 km de drum, adică 1,5 km de drum zilnic. Au fost semnate 46 de contracte, 24 sunt finalizate, cinci sunt în execuție, 11 contractate, mai sunt șase care urmează a fi contractate. De asemenea, au fost făcute cosiri ample pentru o mai bună vizibilitate și au fost reînoite o serie de marcaje rutiere.

În total, în acest an au fost executate lucrări pe aproximativ jumătate din cei circa 850 de km de drum județean.

Întrebat de ce, în condițiile în care pentru multe tronsoane de drum județean a fost predat amplasamentul încă de dinaninte de alegerile locale din 2016, ceea ce însemna că lucrările puteau începe, totuși s-a pornit destul de târziu la lucru, Pataki a precizat că au fost o serie de neconcordanțe între proiect și situația reală din teren, care trebuiau îndreptate.