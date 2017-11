Razie a rutierilor în trafic

Polițiști din cadrul Secției Poliție Rurală Valea Vinului împreună cu specialiști din cadrul R.A.R. Satu Mare, au acționat, miercuri, 1 noiembrie, pe DJ 193, în localitatea Păulești, în vederea prevenirii nerespectării de către participanții la trafic a normelor rutiere. Ocazie cu care s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.980 de lei, toate la OUG 195/2002. Totodată a fost aplicată măsura complementară de suspendarea dreptului de a conduce pentru o persoană și a fost reținut un certificat de înmatriculare. Tot în cadrul acțiunii, a fost constatată o infracțiune în flagrant. În fapt, a fost depistat în trafic un bărbat, de 37 de ani, din localitatea Amați, care se afla la volanul unui autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, fapt constatat prin testarea cu aparatul alcooltest care a indicat o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Tot miercuri, polițiștii Biroului Rutier din cadrul poliției municipiului Satu Mare și cei din cadrul Serviciului Rutier Satu Mare au reținut în cursul zilei de 1 noiembrie a.c., 10 permise de conducere. Din acestea, 5 au fost reținute pentru depășirea cu mai mult de 50 km/h a limitei legale de viteză, 3 pentru depășiri neregulamentare și 2 pentru alte abateri. Totodată, în cadrul activităților desfășurate au aplicat 44 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 16.000 de lei.