Se joacă în Cupa României! #delegări

07/11/2017 | Filed under: Sport | Posted by:

AS STARUINTA BERVENI- AS VIITORUL LUCACENI, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00

A: Rebegea Ciprian

A1: Kerekes Vasile

A2: Sălăgean Norbert

Obs.: Neichi Ioan

AS ATLETIC CRAIDOROLT – AS VICTORIA TIREAM, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00

A: Kovacs Szabolcs

A1: Kopriva Zsolt

A2: Roşu Florin

Obs. Petz Istvan

AS VIITORUL VIILE SATU-MARE- AS VENUS DUMBRAVA, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00

A: Coman Marius

A1: Bonţidean Daniel

A2: Estan Alex

Obs. Kegyes Adalbert

AS RECOLTA SANISLAU – AS UNIREA PISCOLT, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00

A: Simon Elek

A1: Zsigrai Cătălin

A2: Boros Alex

Obs. Meninger Gabor

AS CAPLENI – AS SCHWABEN CAMIN, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00

A: Pop Lucian

A1:Reday Arpad

A2: Moisa Florin

Obs. Torok Zoltan

TEREBESTI – AS CETATE 800 ARDUD, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00  (TEREN MADARAS)

A: Ghirati Cristian

A1: Sician Mihai

A2: Sician Bogdan

Obs. Chiorean Radu

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