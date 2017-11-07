Se joacă în Cupa României! #delegări

AS STARUINTA BERVENI- AS VIITORUL LUCACENI, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00
A: Rebegea Ciprian
A1: Kerekes Vasile
A2: Sălăgean Norbert
Obs.: Neichi Ioan
AS ATLETIC CRAIDOROLT – AS VICTORIA TIREAM, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00
A: Kovacs Szabolcs
A1: Kopriva Zsolt
A2: Roşu Florin
Obs. Petz Istvan
AS VIITORUL VIILE SATU-MARE- AS VENUS DUMBRAVA, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00
A: Coman Marius
A1: Bonţidean Daniel
A2: Estan Alex
Obs. Kegyes Adalbert
AS RECOLTA SANISLAU – AS UNIREA PISCOLT, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00
A: Simon Elek
A1: Zsigrai Cătălin
A2: Boros Alex
Obs. Meninger Gabor
AS CAPLENI – AS SCHWABEN CAMIN, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00
A: Pop Lucian
A1:Reday Arpad
A2: Moisa Florin
Obs. Torok Zoltan
TEREBESTI – AS CETATE 800 ARDUD, miercuri, 08.11.2017, ora 15:00 (TEREN MADARAS)
A: Ghirati Cristian
A1: Sician Mihai
A2: Sician Bogdan
Obs. Chiorean Radu
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