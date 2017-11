Sofer beat, reținut de polițiști. Dosare penale pentru alți alcooliști prinși la volan

Un conducător auto, aflată într-o avansată stare de ebrietate, a fost reținut de polițiștii sătmăreni pentru 24 de ore după ce a produs un accident soldat cu pagube materiale. Alți doi șoferi s-au ales, fiecare, cu câte un dosar penal din cauza alcoolului.

Polițiștii Secţiei Poliţie Rurală Petreşti au fost sesizați prin apelul de urgență 112, la data de 11 noiembrie a.c., de către o persoană din localitatea Tiream despre faptul că un autoturism condus de un bărbat i-ar fi avariat autoturismul acestuia și pe cel al unui vecin, ambele fiind parcate în fața locuințelor, după care respectivul conducător auto ar fi plecat de la fața locului. La scurt timp, poliţiştii au identificat șoferul în cauză, pe raza localității Vezendiu, ca fiind un bărbat, de 57 de ani, din municipiul Carei, care conducea o autoutilitară ce prezenta urme de avarii în partea din față. Persoana care a provocat evenimentul rutier soldat cu daune materiale a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând o alcoolemie de 1,07 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Susnumitul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Față de acesta s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice .

Dosare penale pentru alcoolemie

La data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 23.50, în timpul executării serviciului de patrulare polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurală Gherța Mică au constat că pe marginea părții carosabile a DJ 109L, de pe raza localității Gherța Mică, era răsturnată o autoutilitară, iar lângă aceasta se afla un bărbat, de 37 de ani, din comuna Turț. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că respectivul bărbat se afla la volanul autoutilitarei în momentul producerii evenimentului rutier și fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație alcoolică de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurală Petrești au identificat în trafic, in localitatea Carei, un bărbat, de 48 de ani, din aceeași localitate, care conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.