Tărţan Vasile – un împătimit al culturii!

După absolvirea Facultăţii din Cluj, baritonul Vasile Tărţan a fost repartizat la Opera din Craiova. Într-un concediu s-a cunoscut cu AnaMaria şi au plecat, cu acte legale în Germania, fiind angajat la Opera din Mannheim, unde, după 35 de ani lucrează şi acum. Sigur, vorbesc şi scriu despre Vasile, căruia i-am fost profesor şi diriginte, cu pretenţia că-l cunosc bine! N-am să înşir din calităţiile lui, din frumoasele trăsături de caracter, izvorâte din temeinica educaţie primită în familie, din temeinicia studiilor sale liceale şi universitare. E adevărat că este înzestrat cu o voce minunată, pe care au apreciat-o şi o apreciază oamenii de specialitate. Acolo, pe meleagurile străine slujeşte ca gândul şi condeiul idealurile moştenite din moşi-strămoşi. Cu o menire aparte a sosit acolo, departe de ţară, tânărul Vasile Tărţan, fiu al unei familii nevoiaşe, devenit prin har şi sârguinţă un intelectual autentic, cu o vastă cultură, pentru a se avânta cu patimă în slujirea propăşirii neamului, prin câteva calităţi esenţiale: dragostea pentru România şi români, respectul faţă de marile personalităţi ale trecutului şi prezentului nostru; interesul neabătut în însuşirea şi promovarea culturii; fervoarea cu care îşi susţine ideile; talentul de interpret de operă şi cel de poet. După absolvirea Facultăţii din Cluj, baritonul Vasile Tărţan a fost repartizat la Opera din Craiova. Într-un concediu s-a cunoscut cu AnaMaria şi au plecat, cu acte legale în Germania, fiind angajat la Opera din Mannheim, unde, după 35 de ani lucrează şi acum. Sigur, vorbesc şi scriu despre Vasile, căruia i-am fost profesor şi diriginte, cu pretenţia că-l cunosc bine! N-am să înşir din calităţiile lui, din frumoasele trăsături de caracter, izvorâte din temeinica educaţie primită în familie, din temeinicia studiilor sale liceale şi universitare. E adevărat că este înzestrat cu o voce minunată, pe care au apreciat-o şi o apreciază oamenii de specialitate. Acolo, pe meleagurile străine slujeşte ca gândul şi condeiul idealurile moştenite din moşi-strămoşi. Cu o menire aparte a sosit acolo, departe de ţară, tânărul Vasile Tărţan, fiu al unei familii nevoiaşe, devenit prin har şi sârguinţă un intelectual autentic, cu o vastă cultură, pentru a se avânta cu patimă în slujirea propăşirii neamului, prin câteva calităţi esenţiale: dragostea pentru România şi români, respectul faţă de marile personalităţi ale trecutului şi prezentului nostru; interesul neabătut în însuşirea şi promovarea culturii; fervoarea cu care îşi susţine ideile; talentul de interpret de operă şi cel de poet. Vasile, de elev, ştia că asta trebuie să facă, simţea că nu poate face altfel. Interesant, munceşte şi trăieşte în Germania de 35 de ani şi… recent a scos trei frumoase volume de poezii (două în limba română şi unul în limba germană). Ultimul “Întoarcerea genezei în cuvinte” fiind lansat la Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj, cu succes ieşit din comun. Sincer am simţit bucurie şi în acelaşi timp, mândrie pentru simplul fapt că elevul meu şi-a depăşit profesorul. Este un sentiment de mare satisfacţie, acela că mi-am făcut, în parte, misiunea de dascăl. Sigur, talentul lui, munca, tenacitatea l-au făcut pe Vasile să aibă reuşite în cele două domenii ale artei! Şi, Doamne, cât de bine se îmbină la Vasile Tărţan muzica cu poezia. Am remarcat şi personalităţiile din Cluj venite la lansarea volumului, iar reuşitul cor (din 16 oameni de meserie) au interpretat pentru Vasile Tărţan două prelucrări de folclor şi în final “Santa Lucia”. Au fost momente emoţionante pentru toţi. Din 8 septembrie şi până acum au trecut câteva zile, în care Vasile s-a întors în Germania, la Mannheim, între 06.10 – 04.11 s-a desfăşurat Festivalul Cultural 2017, încât oraşul frumos, cu Opera cunoscută trăieşte momente frumoase care răscolesc apele râului Neckar ce străbate localitatea exact aşa cum Someşul desparte oraşul nostru, dar, cu forţa şi frumuseţea lui îi înfrăţeşte pe oameni! Ce frumos! Printr-o întâmplare, am primit programul acestui festival şi… mare mi-a fost bucuria văzând poza lui Vasile, premergătoare zilei de vineri, 20 octombrie, orele 19.00, când va fi pe scenă, în faţa pretenţiosului public, ce va asista la “Querdursch musik und lyrik”. Va interpreta Ionka Hristova, mezzosopran, Vasile Tărţan, bariton “Werke von Guiseppe Verdi”, Gustav Mahler, Georges Bizet, Gactano Donizetti, Felix Mendelssohn- Bartholdy, Umberto Giordano şi alţii. Acompaniamentul : Viktoria Khaierska. Mi-a plăcut frumoasa şi completa tipăritură mai mult ca un caiet de sală, un carnet reuşit, cu 30 de pagini, cu poze şi tot ce trebuie să ştie un spectator despre concertele din zilele festivalului cultural 2017. Constat şi acum că Vasile a rămas un bun slujitor al scenei, înţelegând cât este de important poate şi trebuie să fie rolul său în ansamblul artiştilor de acolo, neuitând nicicând că este român! Mai ales acolo, unde simte frontispiciul pe care scrie, oricum, artă! Ştie că face educare culturală, estetică. Nu pot uita generozitatea cu care se manifestă Vasile în astfel de situaţii importante în viaţa lui. Şi au fost multe! Mă bucur pentru că oamenii din jurul său au elogiat mereu împlinirile valoroase ale lui Vasile Tărţan, fie ele în muzică, fie ele în poezie! Noi, care deja îl cunoaştem, ne bucurăm de succesele lui Vasile Tărţan. Volumul ultim demonstrează că toate cuvintele lui sunt ca munţii, ca puternicile stânci, toate adunate formând un “snop de aur” în faţa lui Dumnezeu! După o activitate lungă, Vasile poate mărturisi, pe drept că a semnat bob cu bob tainele reuşitei sale, fără a număra firele albe de păr ce apar pe fruntea lui!

Teodor Curpaş