Teme de meditaţie pentru cei care vor sărbători Ziua Naţională a României

În preajma Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie, îmi răsună în minte, ca un clopot al redeşteptării vigilenţei naţionale, cuvintele Acad. Dr. Prof. Univ. Sorin Dumitrescu, rostite în aula Academiei Române, în ziua de 24.06.2016: „În fine, am lăsat dinadins la urmă dezastrul, aflat în plină desfăşurare, al colonizării în act a culturii identitare a României. În aceste zile, vânzătorii de pământ românesc, veritabili vânzători de ţară, sunt dublaţi de intelectualii vânzători şi ei de valori, adevăraţi uzurpatori ai axiologiei identitare. În ordine spirituală, colonizarea axiologică se execută într-ascuns, la adăpostul vacarmului politic, generat de scenariul public al pedepsirii corupţilor. Ca urmare, colonizatorul poate umbla liniştit la tabloul de siguranţe al sistemului de valori identitare, fără ca cineva să observe… Lumea a tăcut şi tace mâlc! Mi-ar fi greu să cred că acest mizerabil asalt ideologic colonizator ar fi rămas necunoscut actualei conduceri a Academiei Române. Mi-ar fi greu să cred că acest mizerabil asalt ideologic colonizator ar fi rămas necunoscut actualei conduceri a Academiei Române. Atunci, de ce se tace?”. Iată doar câteva “semnale de alarmă” selectate dintr-un discurs special redactat pentru a sensibiliza academicienii loiali şi naţiunea română, dar mai ales pe toţi aceia care sunt devotaţi cu adevărat apărării integrităţii teritoriale, morale şi culturale a României. În urma unor studii şi informaţii speciale, aceste constatări alarmante ar trebui verificate şi contracarate cu dibăcie de oamenii inteligenţi ai ţării prin interpelări parlamentare urgente. De 28 de ani, discutăm, discutăm şi iar discutăm despre unele observaţii pertinente receptate de unii politicieni, analişti politici, economici, sociologi, psihologi…dar soluţiile sunt puţine, lipsite de vehemenţa consistenţei vitezei de reacţie şi neoperaţionale în spaţiul public. De multe ori, soluţiile rămân estompate în ignoranţa unor personaje care au întocmit nişte rapoarte şi “cu asta basta!”.Cine poate dejuca strategiile aferente “colonizării axiologice” (axiologie- s.f. Disciplină filozofică având drept obiectiv studiul valorilor morale – după DEX) a României ? Atenţia noastră este canalizată şi captată de “vacarmul politic” iscat de tot felul de mitinguri plângăcioase, care de fapt se pare că sunt nişte diversiuni bine organizate de “colonizatorul” bogat. Oare nu Academiei Române şi Bisericii Orodoxe Române, cele “două stele polare” ale României, “le revine uriaşa sarcină de a garanta, axiologic şi identitar stabilitatea statală ?”- după cum a menţionat printre altele academicianul Sorin Dumitrescu. O altă „stea polară”, care s-ar putea alătura Academiei Române şi Bisericii Ortodoxe Române, ar fi o Alianţă la nivel naţional a tuturor Asociaţiilor socio-culturale existente în toate zonele etnofolclorice ale României. Aceste Asociaţii sunt deja extrem de puternice pentru că ele readuc în actualitate forţa culturală autentică identitară a moşilor şi strămoşilor noştri. O altă „stea polară” ar putea fi acel „Sfat al înţelepţilor” din România, care există deja, format din cei mai profesionişti şi experimentaţi intelectuali români, care ar putea spori vigilenţa pentru dejucarea tuturor scenariilor puse la cale de „vânzătorii de ţară şi intelectualii vânzători de valori”. A fi patriot nu înseamnă să fii neapărat naţionalist! Oameni buni! Noi suntem acasă! Noi n-am venit de nicăieri şi avem dreptul legitim, consfinţit cu sânge şi sacrificiu suprem de înaintaşii noştri, de a emite legi menite să consolideze: interesul naţional, dreptul de a ne manifesta din punct de vedere cultural, liberi şi fără prejudecăţi, independenţa şi integritatea teritorială a României. Noi facem „concesii politice” şi ne „batem între noi”, în timp ce „colonizatorul poate umbla liniştit la tabloul de siguranţe al sistemului de valori identitare…”. CINEVA trebuie să vegheze şi să anihileze orice tentative care au menirea sumbră de a destabiliza liniştea ţării şi de a ne incita să ne războim între noi ! Duşmanii nevăzuţi ai ţării creează Vinovaţi Nevinovaţi, motiv pentru care trebuie să ne reamintim de cuvintele unui cântec din tinereţile noastre: „Vinovaţii fără vină cer să se facă Lumină!”. CINEVA SUNTEM NOI, ROMÂNII. Niciun străin dubios, susţinut de vânzătorii de ţară, n-o să dorească niciodată binele acestei ţări, ci mai degrabă va încerca să se înfrupte din trupul ei sfânt, dacă vigilenţa şi exigenţele noastre vor dormi în băncile de lemn ale Democraţiei. LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

Dumitru Ţimerman