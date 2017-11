Trofeul Festivalului “Muzica Inimii Mele” merge la Baia Mare

Şcoala de Arte Satu Mare, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Satu Mare, a organizat, pe parcursul săptămânii trecute, mai multe manifestări cultural-artistice prin care au fost marcate tradiţionalul eveniment intitulat Zilele Şcolii de Arte. Astfel, pe parcursul săptămânii au avut loc spectacolul de muzică clasică şi poezie şi expoziţia de arte plastice. Ca de fiecare dată, Zilele Şcolii de Arte s-au încheiat cu Festivalul-concurs “Muzica Inimii Mele”, ajunsă la cea de-a 11-a ediţie, la care au participat peste 30 de concurenţi. Principalii organizatori ai acestui eveniment aniversar au fost managerul Mircea Deac, respectiv directorul Florin Pop.

Festival de voci extraordinare la “Muzica Inimii Mele” La Centrul Multicultural Poesis s-a desfăşurat sâmbătă cea de-a 11-a ediţie a Festivalului-concurs de muzică pop-rock „Muzica Inimii Mele”, competiţie organizată de Şcoala de Arte Satu Mare cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare. La ediţia din acest an au participat peste 30 de concurenţi din Cluj Napoca, Baia Mare, Oradea, Târgu Mureş, Alba-Iulia, Ungaria şi din Satu Mare. Juriul a fost format din: profesorul de canto Călin Ionce– preşedinte, directorul Şcolii de Arte Alba Iulia – Marinela Popa, profesorul de muzică şi fost baterist la Semnal M – Iuliu Ţoca, redactor la City Radio – Nagy Katalin şi profesorul de muzică Şcoala de Arte Satu Mare – Adrian Brodi. La eveniment au participat conducerea Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare, reprezentată de preşedintele Gergely Csaba şi prim-vicepreşedintele Ştefan Tillinger, respectiv profesorul de muzică Varga Miklos de la Şcoala „II Rakoczi Ferenc” Teglas, Ungaria – membri. Pe parcursul concursului, Adelina Bunea, câştigătoarea ediţiei de anul trecut, a susţinut un scurt recital. Competiţia din acest an a fost una foarte strânsă, fiind voci foarte bune care au urcat pe scenă, iar juriul a avut dificila misiune în a departaja concurenţii, întrucît foarte mulţi concurenţi au optat pentru piese retro. Astfel, la categoria peste 19 ani, premiul I i-a revenit Iuliei Mădălina Rusu de la Şcoala de Arte „Tudor Jarda” Cluj, pe locul II s-a situat Mirela Tania Criste de la Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare iar locul III a fost obţinut de Maria Alexandra Puia de la Şcoala de Arte Târgu Mureş. Au mai luat menţiuni Ronaldo Florea, Marcela Andreea Sava şi Balogh Barbara.

Gabriel Andrei Petruş duce trofeul la Baia Mare Şi în acest an trofeul festivalului a fost obţinut de cei de la categoria 14-18 ani, astfel că Marele premiu în valoare de 1.000 de lei şi trofeul competiţiei i-au revenit lui Gabriel Andrei Petruş de la Recreart School and Recording Studio Baia Mare, care a interpretat impecabil piesele „Jealous”, respectiv „Sign of the times”, de Harry Stiles. Astfel, la categoria 14-18 ani, locul I a fost obţinut de Teodora Oros de la Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare. Pe locul II s-a clasat Raluca Dumitru de la Şcoala de Arte Satu Mare, iar podiumul a fost completat de Ana Maria Oltean de la Şcoala de Arte Alba Iulia, respectiv Cristiana Mara Tarcău din Baia Mare. Juriul a mai acordat alte trei menţiuni, obţinute de Raffaela Melissa Vaida, Tiffany Arany Şipoş şi Ioana Amalia Popa.Concursul s-a încheiat cu interpretarea câştigătorului ediţiei, Gabriel Andrei Petruş, care a cântat cea de-a treia sa piesă, „Stiches” de Shawn Mendes.

Cristian Stan