Un nou centru medical la Satu Mare

Se are în vedere construirea unui nou centru medical, iar sătmărenii sunt invitați să vină cu propuneri pentru elaborarea planului noii construcții. Observațiile și propunerile pot fi transmise până la data de 10 noiembrie. Se are în vedere construirea unui nou centru medical, iar sătmărenii sunt invitați să vină cu propuneri pentru elaborarea planului noii construcții. Observațiile și propunerile pot fi transmise până la data de 10 noiembrie. Imobilul urmează a fi construit pe Aleea Oituz din Satu Mare cu destinația de Clinică de Dializă. Clădirea are nevoie de un teren cu o suprafață de peste 800 de metri pătrați. Sătmărenii pot veni cu observații și propuneri la registratura Primăriei între orele 09.00 și 15.00, prin sugestii pe pagina de internet a Primăriei www.satu-mare.ro, respectiv prin scrisori transmise pe adresa administrației publice locale. Dezbaterea publică pe marginea acestei investiții va avea loc vineri, 10 noiembrie, de la ora 12.00, la sediul Primăriei municipiului Satu Mare.