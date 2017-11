Un sătmărean la protestul ~Salvaţi Jiul!~

Protest inedit desfășurat sâmbătă la prânz pe Jiu, în zona hidrocentralei care se construiește în apropiere de ieșirea din Defileu înspre Petroșani. Construcția respectivă presupune preluarea unei mari părți din debitul râului și transportarea apei pe conducte spre turbinele hidrocentralei. Acest lucru a creat temeri serioase printre pasionații de rafting, tineri din diverse zone ale țării venind aici în week-end pentru a protesta împotriva a ceea ce ei consideră că va fi un viitor dezastru.Protestatarii strânși în zona noii hidrocentrale provin din București, Cluj, Satu Mare și Târgu Mureș. Pe toți îi unește dragostea pentru rafting și canoe, iar vestea că apa Jiului va fi mutată prin conducte și că debitul râului va scădea considerabil i-a făcut pe toți să reacționeze. Mulți se așteptau ca să nu mai fi întâlnit muncitori pe șantier, mai ales după ce Garda de Mediu a câștigat un proces cu Hidroelectrica prin care compania de stat era obligată să își reajusteze proiectul. Șantierul e în continuare un furnicar, protestatarii remarcând chiar că aici, în ciuda vremii destul de reci, încă se lucrează așa cum nu se prea poate observa prin multe ale locuri din țară.„E aberant ce se întâmplă”Liviu Cioneag conduce una dintre organizațiile non-guvernamentale care de mai mult timp a atras atenția inclusiv autorităților din Gorj cu privire la problemele generate de construcția noii hidrocentrale. În primăvară, acesta a participat la Bumbești Jiu la o dezbatere cu prefectul Ciprian Florescu în privința scăderii debitului Jiului după finalizarea lucrărilor, iar acum a venit pentru a face rafting și a trage un ultim semnal de alarmă, până nu e prea târziu.„Coaliția Natura 2000 România e principalul ONG care a luptat pentru oprirea proiectelor energetice pe Jiu. În opinia noastră, e unul dintre cele mai sălbatice și frumoase râuri din România. Ceea ce face Hidroelectrica e împotriva eco-turismului, a serviciilor ecosistemice pentru că râul oferă și pescuit, un climat propice pentru activități turistice. Nu mi se pare normal ca pentru 80MW să se distrugă o întreagă vale. Se fac bani mulți din eco-turism, dar România crede că e necesar să torni betoane și să faci câțiva MW. Nimeni din Valea Jiului nu va beneficia de energia de aici și tocmai de aceea e aberant ce se întâmplă aici”, a spus Cioneag.Câștigă din nou „băieții deștepți” Organizator al protestului a fost asociația Green Aventure, care aduce anual turiști din toată țara dornici de rafting și canoe pe Jiu. Cătălin Câmpeanu, reprezentantul asociației, e de părere că după ce hidrocentrala va deveni funcțională, așa cum a fost ea proiectată, Jiul va rămâne un pârâiaș, iar despre practicarea vreunui sport care să constituie o variantă de distracție și relaxare pentru turiști nu va mai putea fi vorba. „Toată lumea se plânge că zona e defavorizată, că a murit mineritul și nu mai e de lucru. Zona e minunată și se poate dezvolta pentru că raftingul la nivel internațional aduce foarte mulți bani. Aici iarna se poate face schi, iar vara rafting, caiac și multe altele, iar noi ce am ales să facem? O hidrocentrală pentru randament de 3% pe piață? Și unde se duce acest randament? La băieții deștepți. Nouă ne strică natura de care noi ne bucurăm pentru ca ei să facă mulți bani. Nu mai trebuie distrus încă un râu pentru ca unii să facă profit”, a spus organizatorul protestului.„Defrișarea” unui râuLa acțiunea din Defileul Jiului a fost prezent și unul dintre membrii lotului național al României la rafting. Claudiu Baboș spune că tinerii sportivi din acest domeniu aproape nu mai au unde să se antreneze dacă și Jiul va dispărea de pe hartă. „Din păcate stăm și asistăm la defrișarea apelor. Eu sunt sportiv și am reprezentat România la Campionatul European de rafting din Georgia. Încercăm din resursele proprii să facem sport de performanță, dar din păcate asistăm la dispariția râurilor din România. Jiul mult nu va mai trăi dacă lucrarea rămâne în picioare”, a fost de părere sportivul.Un prieten al acestuia, satmareanul Ionuț Stancovici, a mărturisit că de 5 ani vine din Satu Mare pentru a face rafting pe Jiu. E convins, deși nu și-ar dori, că sâmbătă a avut parte de ultima sa cursă de rafting pe Jiu nu doar din acest an, ci pentru totdeauna de acum încolo. „Am mai fost pe Jiu pentru că vin aici de 5 ani. Acum sunt de 2 zile cu caiacul și apa e mică. Suntem supărați pe cei care lucrează aici pentru că vor opri apa aproape total și se va distruge tot sistemul. Vom rămâne fără apă și nu vom mai putea practica sportul acesta. Ne temem că e cam ultima dată când venim și avem parte de o cursă pe Jiu”, a spus sătmăreanul Ionut Stancovici.Înainte de a pleca în ultima cursă pe Jiu, toți cei care au protestat pe șantierul hidrocentralei au scandat pentru salvarea râului și pentru oprirea lucrărilor, în speranța că strigătul lor va fi auzit de autoritățile cu competențe în domeniu. Anul viitor s-ar putea să fie prea târziu o reacție a celor care ar trebui să clarifice dacă Jiul dispare sau nu după finalizarea lucrărilor la noua hidrocentrală. (sursa pandurul.ro)