Unirea are suporteri inimoși

Unirea s-a deplasat la Reghin fără trei piese de bază. Faur și Cadar suspendați și Vădan accidentat. Chiar și așa tășnădenii au lăsat o impresie bună în ciuda înfrângerii la limită, venită în minutul 65. Meciul de la Reghin , în ciuda înfrângerii, a fost unul special pentru Unirea. Echipa a intrat se pare definitiv în inima suporterilor care încurajați de rezultatele bune din tur s-au apropiat și mai mult de băieți. Iar pe mâna suporterilor a făcut și Unirea deplasarea la Reghin. Familia Unirea Tasnad multumeste din tot sufletul suporterilor inimosi care s-au mobilizat extraordinar pentru ca echipa noastra sa se poata deplasa la meciul de la Reghin. ”Multumim din suflet de asemenea domnului Farcau Virgil, care ne-a asigurat cazarea si masa pentru deplasarea de la Reghin. Avand in vedere ca exista mai multi doritori care vor sa ajute financiar fiecare dupa posibilitati vom publica conturile bancare ale clubului unde aveti posibilitatea depunerii in EUR, USD, GBP, si LEI. Ne bucura enorm de mult ca sunteti alaturi de noi, ne da putere sa mergem mai departe si speram ca gestul vostru va responsabiliza si autoritatile locale si vor scoate formatia din impas macar in al 12-lea ceas. Multumim inca o data pentru gestul vostru ! Oferiti un exemplu demn de urmat iar noi ne mandrim cu asa suporteri !” au scris oficialii clubului pe pagina de facebook a Unirii. Etapa viitoare Unirea va juca acasă cu Industria Galda.

SERIA 5, etapa 13

Unirea Alba Iulia – FC Avrig 2-0

Claudiu Davidaş (26), Daniel Lăsconi (87)

Gaz Metan Mediaş 2 – Sănătatea Cluj 0-3

Andrie Ceaca (18, 43), Denis Lazăr (26)

Metalurgistul Cugir – Universitatea Cluj 1-2

Tudor Şaucă (23) / Dorin Goga (14), George Florescu (62)

CFR Cluj 2 – Unirea Dej 2-0

Mihai Kereki (36), Yasin Hamed (58)

Industria Galda a stat

CS Iernut – Performanţa Ighiu 0-3

Dragoş Iclănzan (50), Cătălin Tineiu (62), Cristian Seiwerth (72)

ACS Fotbal Comuna Recea – Viitorul Ghimbav 3-0

Echipa braşoveană a anunţat federaţia că nu poate face această deplasare, astfel că va pierde meciul la ”masa verde”.

Avântul Reghin – Unirea Tăşnad 1-0

Cristian Merdariu (65)